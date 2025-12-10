Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

Colo Colo comienza a tirar líneas tras un centenario para el olvido. Luego de que el fin de semana cayeran por 1-2 ante Audax Italiano en el Monumental y que quedaran eliminados de los torneos internacionales para el próximo año, los directivos de Blanco y Negro se reunieron este miércoles para tratar la continuidad del estratega Fernando Ortiz y de varios futbolistas.

En la junta decidieron ratificar a Ortiz en su cargo, a pesar de no cumplir el objetivo que le habían puesto de clasificar a una copa internacional y de la cláusula de rescisión de US$ 200 mil que podían activar si no se lograba esta meta.

El saldo para el entrenador argentino al mando de los de Macul es de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas, con un 48,1% de rendimiento. Tal vez las dos caídas más dolorosas fueron las de las últimas fechas: la goleada 3-0 en El Salvador contra Cobresal y la mencionada derrota en el Monumental con Audax Italiano, las que sentenciaron la ausencia del club en la Copa Sudamericana.

Cinco afuera y uno pendiente

Con respecto a la continuidad de los futbolistas, el directorio de Blanco y Negro decidió que no siguieran algunos experimentados nombres dentro de plantel.

Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Los que se irán son: Emiliano Amor, que renovó a principios de este año luego de la inesperada partida de Maximiliano Falcón; Óscar Opazo, quien, una vez más, pasó buena parte de la temporada lesionado; Mauricio Isla, de bajo rendimiento este año; Sebastián Vegas, quien termina su préstamo desde Monterrey de México y no se harán gestiones para quedarse con su pase y Matías Moya, puntero izquierdo que nunca se pudo adaptar al club y que este año estuvo a préstamo en el descendido Deportes Iquique.

Sin embargo, hay un caso que quedó pendiente, que es el de Alexander Oroz. El canterano, que fue pocas veces titular y que casi siempre ingresó desde la banca cuando estuvo disponible, sufrió una lesión muscular y debió ser sometido a una cirugía a mitad de año luego de arrastrar cuatro desgarros tendomusculares en el bíceps femoral de los isquiotibiales. La continuidad del delantero se decidirá en las próximas semanas.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Alivio económico

Salidas como las de Mauricio Isla y Sebastián Vegas, dos de los sueldos altos dentro de la plantilla 2025, supone un alivio para las golpeadas finanzas del club, luego del castigo que le impuso la Conmebol tras los graves incidentes ante Fortaleza en que terminaron dos menores de edad muertos. Además, esto se suma a la no clasificación a la Copa Sudamericana, lo que, de meterse en la fase de grupos, hubiera reportado a los albos un piso de 900.000 dólares.

“La situación de Colo Colo financieramente está muy complicada. Tenemos serios problemas para manejar de manera adecuada la caja. El próximo año se nos viene muy complejo, muy complejo”, decía hace una semana a radio ADN el director Ángel Maulén, del denominado Bloque Vial.