Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

Flamengo dio un golpe de autoridad en la Copa Intercontinental 2025. El monarca de la Copa Libertadores apretó en los momentos precisos para imponerse por 2-1 a Cruz Azul, campeón de la Concachampions, en el llamado Derbi de las Américas.

En la semifinal, el Rubro-Negro enfrentará el sábado 13 de diciembre a Pyramids de Egipto, equipo que debió pasar dos rondas anteriores. En la final, Paris Saint-Germain (titular de la Champions League) espera en la definición del título, el 17 de diciembre, sin jugar un solo partido preliminar.

Los detractores de este tipo de torneo tienen razón en un punto. La calendarización, muy entrado el final del año, pasa la cuenta a los protagonistas después de una larga temporada. Situación que también padecieron aztecas y cariocas, a quienes les costó mucho tomar ritmo ev Medido Oriente.

En medio de ese cansancio fueron los norteamericanos, dirigidos por el exDT de Huachipato Nicolás Larcamón, quienes intentaron desequilibrar al reciente campeón de la Copa Libertadores. Antes de los 12 minutos, exjugador de Santiago Wanderers Carlos Rotondi el que intentó un par de ocasiones con remates francos junto al arco de Agustín Rossi.

Sin embargo, el equipo sudamericano logró una temprana ventaja. En una jugada prácticamente intrascendente, el argentino Gonzalo Piovi intentó salir y dejó la pelota en los pies de Giorgian de Arrascaeta. El uruguayo, con el balón en el área, eludió al portero Andrés Gudiño y anotó el 1-0 para el Mengao, a los 15′.

La conquista no hizo más que confirmar la actitud contemplativa de los brasileños, mientras que los mexicanos debieron tomar definitivamente el protagonismo del partido. A los 18’, Rotondi volvió a inquietar a Rossi, aunque esta vez su remate pasó más cerca de un vertical.

La insistencia de Cruz Azul encontró premio solo muy cerca del descanso. Erick Pulgar falló en la marca de José Paradela en la derecha, el balón quedó botando y el chileno trató de hacerla rebotar en un rival, pero quedó en los pies del adversario Carlos Rodríguez. El volante de creación la hizo llegar a Jorge Sánchez que la tomó de volea para el 1-1, cuando el reloj llegaba a los 44’.

Más cerca del título

El tiempo complementario encontró a dos equipos más compenetrados en busca de la victoria. A solo segundos del reinicio, Gabriel Fernández puso a prueba al golero del Fla, quien la envió al tiro de esquina.

Tras esa sorpresa inicial, el cuadro carioca fue más ambicioso y comenzó a desnudar las falencias de los mexicanos, sobre todo, en base a velocidad. Al menos un par de ocasiones, De Arrascaeta dejó en ventaja a Bruno Henrique, pero el capitán de los brasileños no pudo capitalizar el tanto de la ventaja.

El desequilibrio en el marcador solo llegó a los 71 minutos. Una clara habilitación del recién ingresado Everton Cebolinha permitió a De Arrascaeta llegar con ventaja al área, la zaga no pudo salvar con eficiencia y la pelota volvió a los pies del charrúa, quien definió con clase. Pese a que Rotondi intentó sacarla de la línea, el juez sueco Glenn Nyberg mostró el reloj que indicaba que el balón traspasaba la línea.

En los instantes finales, los cariocas tuvieron al menos un par de ocasiones claras para aumentar las cifras, pero el marcador no se movió más. Así, el equipo del chileno está cerca de otro título después de ganar el Brasileirao y la Libertadores.