    Huachipato gana en los penales su primera Copa Chile y jugará la Copa Libertadores

    Deportes Limache daba el batacazo. Estuvo a tres minutos de quedarse con el cetro, pero Carlo Villanueva anotó un agónico empate (1-1) para llevar la final a la tanda de penales, instancia en la cual los acereros fueron más precisos (4-3). Título inédito para los sureños, que tendrán competencia internacional en 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Huachipato gana por primera vez la Copa Chile. Foto: Photosport.

    La Copa Chile tiene un campeón inédito. Huachipato se queda por primera vez con el cetro federativo, luego de superar en los penales a Deportes Limache en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua (4-3, luego de un agónico 1-1). Oficialmente, la temporada 2025 del fútbol nacional bajó el telón con el título de los acereros, que obtienen como añadidura una clasificación para la Copa Libertadores. Nada más y nada menos.

    El cuadro siderúrgico disputó por segunda ocasión la final del certamen. En 2013, había perdido ante Deportes Iquique, en el Monumental. Para los cerveceros era todo un acontecimiento. En su temporada debut en la máxima categoría, no solo aseguraron la permanencia en Primera División, sino que se metieron en una definición histórica para un cuadro novel, de solo 13 años de vida. Por cierto, el equipo de Víctor Rivero llegó con el aval de eliminar a Colo Colo y Coquimbo Unido.

    Como cualquier final, son partidos que arrancan cerrados, mezclando la lectura de los entrenadores con la tensión de lo que está en juego, y que de a poco se van abriendo. Huachipato mantuvo la estructura tradicional del año, mientras Limache apostó con una línea de tres (Alfonso Parot como líbero), que era de cinco en el retroceso. Tanto Luis Guerra como Daniel Castro eran los abrelatas.

    Si los sureños eran un cuadro de mayor elaboración, reflejado en el 60% de posesión durante el primer tiempo, los tomateros se ceñían a un libreto conocido: sacrificar la tenencia por el juego directo. Si bien el lapso inicial tuvo un buen ritmo, faltaron ocasiones de peligro en las áreas. Los arqueros no fueron exigidos. Lo más nítido sucedió en un par de minutos: un remate débil de Maxi Gutiérrez a las manos de Bórquez (27′) y un zurdazo de Pinares que se fue desviado por poco (28′).

    Huachipato es un equipo propositivo, que busca el arco rival, sin embargo pecó de ser previsible, insistiendo en una manera de atacar más allá de los interpretes. El juego por afuera para buscar a Lionel Altamirano era el plan A. Limache, con su manifiesto claro y aprendido, era más profundo y sacaba rédito al buen pie de sus futbolistas.

    En los 53′, se abrió la cuenta para los limachinos gracias a Facundo Pons. Un ataque acerero terminó en el 1-0 tomatero. Un contragolpe de ‘Popin’ Castro acabó con la asistencia al centrodelantero argentino, quien define fuerte al primer palo de Odriozola para desatar la algarabía en sus hinchas. ¿Sorpresa? No.

    Jaime García sintió el golpe. Reaccionó cambiando a todo su mediocampo. Huachipato, un elenco mucho más acostumbrado a estas lides que rival, era inconexo, carente de fluidez. Las ideas escaseaban y las modificaciones tampoco planteaban soluciones concretas. Mientras tanto, el encomiable sacrificio de Limache no cesaba. Guerra y Castro, llamados a ser los bastiones ofensivos, no tuvieron problemas en ponerse el overol.

    Foto: Photosport.

    Los de Talcahuano se fueron quedando sin ideas. En rigor, nunca lograron encontrar la claridad necesaria en el segundo periodo. Para los de la Región de Valparaíso, la misión era aguantar. Ponerle más ladrillos a la muralla. Pero el fútbol es un deporte impredecible.

    Los limachinos ya saboreaban la copa. El reloj estaba a su favor. Sin embargo, esta historia tuvo un vuelco en el epílogo. Carlo Villanueva, uno de los cambios que introdujo García, apareció en el momento preciso para convertir el 1-1. La igualdad llegó en el minuto 90′+6. A tres minutos del final, la grieta que dejó la defensa tomatera permitió el estallido sureño. Con más insistencia que juego, Huachipato llevó la final a los penales.

    Desde los 12 pasos, fueron más certeros los acereros. Se impusieron por 4-3 (anotaron Maxi Gutiérrez, Villanueva, Altamirano y Sepúlveda). Rodrigo Odriozola se erigió en el héroe, porque atajó el décimo remate de la tanda, a Facundo Pons, para coronar el título.

    Huachipato logra por vez primera la Copa Chile, coronando un año pletórico para el fútbol de la Región del Biobío, agregando el título del Ascenso de la Universidad de Concepción y el regreso a Primera de Deportes Concepción. En 2026, representará a Chile en la Copa Libertadores con el cupo de Chile 4. El próximo 18 de diciembre conocerá a su rival (entrará en la fase 2, igual que O’Higgins).

