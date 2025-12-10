VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Acereros y tomateros se enfrentan por un título inédito para ambos y con la ilusión de alcanzar un cupo en la Copa Libertadores.

    Por 
    El Deportivo
    EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Huachipato 0-0 Deportes Limache

    19′, Otra vez Castrooo

    Popín remata destapado en la derecha y su disparo se va desviado.

    14′, Posesión para Huachipato

    Los de Talcahuano tienen más la pelota, pero no pueden penetrar la resistencia de los limachinos.

    10′, Partido trabado

    La pelota pasa mucho por la mitad de la cancha y ambos equipos no logran profundidad.

    3′, Otra vez Limache

    Los tomateros vuelven a robar la pelota en la salida y el tiro de César Pinares se va sobre el arco de la usina.

    2′, Se atreve Limache

    Daniel “Popín” Castro gana en la banda izquierda y su remate da en la parte posterior de la red.

    1’, Comienzaaaa el partidoooo

    Ya rueda la pelota en Rancagua para definir al campeón de la Copa Chile 2025.

    Sin antecedentes

    Este será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos por la Copa Chile.

    Los titulares de Limache

    Estos son los jugadores dispuestos por el entrenador Víctor Rivero.

    Formación de Huachipato

    Estos son los once elegidos por el técnico Jaime García.

    Importante premio

    La escuadra que salga vencedora en este enfrentamiento obtendrá un cupo para disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.

    Campeón inédito

    Los de la usina nunca ganaron este trofeo, aunque en la temporada 2013-’14 cayeron en la final ante Deportes Iquique. El equipo de la Región de Valparaíso, en tanto, irá por su primera corona en el fútbol grande.

    Buenas tardes

    Acá comienza la transmisión del partido que definirá al campeón de la Copa Chile 2025. Huachipato y Deportes Limache se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Más sobre:Minuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja

    Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental

    Wall Street cierra al alza tras nuevo recorte de tasas de la Fed y apuesta por más flexibilización en 2026

    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    Un juez de EE.UU. permite publicar documentos sobre la investigación penal de 2019 contra Epstein

    Lo más leído

    1.
    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    2.
    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    3.
    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    4.
    El primer torneo de 2026: cómo se jugará la nueva Supercopa de cuatro equipos con Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache

    El primer torneo de 2026: cómo se jugará la nueva Supercopa de cuatro equipos con Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache

    5.
    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue
    Chile

    Por error en entrega de documentos: comisión revisora anula votación por AC a juez Simpertigue

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Incendio forestal en Lo Barnechea moviliza a Bomberos y Conaf: hay cuatro focos de fuego activos

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental
    Negocios

    Albemarle define el diseño de su planta de extracción directa de litio y prepara ingreso de permiso ambiental

    Wall Street cierra al alza tras nuevo recorte de tasas de la Fed y apuesta por más flexibilización en 2026

    Corfo retira y reingresa ante Contraloría contrato clave del acuerdo Codelco-SQM: Fue para “adecuar aspectos formales”

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja
    Mundo

    Nuevos antecedentes de robo al museo del Louvre: ladrones escaparon con solo 30 segundos de ventaja

    Líderes de Francia, Alemania y Reino Unido abordan con Trump los esfuerzos para un acuerdo de paz en Ucrania

    Un juez de EE.UU. permite publicar documentos sobre la investigación penal de 2019 contra Epstein

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio