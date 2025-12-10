En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

Minuto a minuto

Huachipato 0-0 Deportes Limache

19′, Otra vez Castrooo

Popín remata destapado en la derecha y su disparo se va desviado.

14′, Posesión para Huachipato

Los de Talcahuano tienen más la pelota, pero no pueden penetrar la resistencia de los limachinos.

10′, Partido trabado

La pelota pasa mucho por la mitad de la cancha y ambos equipos no logran profundidad.

3′, Otra vez Limache

Los tomateros vuelven a robar la pelota en la salida y el tiro de César Pinares se va sobre el arco de la usina.

2′, Se atreve Limache

Daniel “Popín” Castro gana en la banda izquierda y su remate da en la parte posterior de la red.

1’, Comienzaaaa el partidoooo

Ya rueda la pelota en Rancagua para definir al campeón de la Copa Chile 2025.

Sin antecedentes

Este será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos por la Copa Chile.

Los titulares de Limache

Estos son los jugadores dispuestos por el entrenador Víctor Rivero.

Formación de Huachipato

Estos son los once elegidos por el técnico Jaime García.

𝑨𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨𝑪𝑰𝑶́𝑵 Marathon📋



✍️Huachipato y los 1️⃣1️⃣ Acereros para la Gran Final ante Deportes Limache🔵⚫️#VamosHuachipato #ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur🏆 pic.twitter.com/GXD3irx2oH — Huachipato FC (@Huachipato) December 10, 2025

Importante premio

La escuadra que salga vencedora en este enfrentamiento obtendrá un cupo para disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Campeón inédito

Los de la usina nunca ganaron este trofeo, aunque en la temporada 2013-’14 cayeron en la final ante Deportes Iquique. El equipo de la Región de Valparaíso, en tanto, irá por su primera corona en el fútbol grande.

Buenas tardes

Acá comienza la transmisión del partido que definirá al campeón de la Copa Chile 2025. Huachipato y Deportes Limache se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua.