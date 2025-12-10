En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile
Acereros y tomateros se enfrentan por un título inédito para ambos y con la ilusión de alcanzar un cupo en la Copa Libertadores.
Minuto a minuto
Huachipato 0-0 Deportes Limache
19′, Otra vez Castrooo
Popín remata destapado en la derecha y su disparo se va desviado.
14′, Posesión para Huachipato
Los de Talcahuano tienen más la pelota, pero no pueden penetrar la resistencia de los limachinos.
10′, Partido trabado
La pelota pasa mucho por la mitad de la cancha y ambos equipos no logran profundidad.
3′, Otra vez Limache
Los tomateros vuelven a robar la pelota en la salida y el tiro de César Pinares se va sobre el arco de la usina.
2′, Se atreve Limache
Daniel “Popín” Castro gana en la banda izquierda y su remate da en la parte posterior de la red.
1’, Comienzaaaa el partidoooo
Ya rueda la pelota en Rancagua para definir al campeón de la Copa Chile 2025.
Sin antecedentes
Este será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos por la Copa Chile.
Los titulares de Limache
Estos son los jugadores dispuestos por el entrenador Víctor Rivero.
Formación de Huachipato
Estos son los once elegidos por el técnico Jaime García.
Importante premio
La escuadra que salga vencedora en este enfrentamiento obtendrá un cupo para disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.
Campeón inédito
Los de la usina nunca ganaron este trofeo, aunque en la temporada 2013-’14 cayeron en la final ante Deportes Iquique. El equipo de la Región de Valparaíso, en tanto, irá por su primera corona en el fútbol grande.
Buenas tardes
Acá comienza la transmisión del partido que definirá al campeón de la Copa Chile 2025. Huachipato y Deportes Limache se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.