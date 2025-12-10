VOTA INFORMADO por $1100
    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    El mediocampista colombiano, uno de los valores altos de Católica con Daniel Garnero, no tiene asegurada su permanencia en la precordillera. Dice que el club no responde el ofrecimiento que hizo su representante, respecto a una mejora salarial.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Jhojan Valencia presiona por su renovación en la UC. Foto: Photosport.

    Universidad Católica ya está trabajando de cara a la temporada 2026, tanto en las caras nuevas que pretende sumar (como el caso de Matías Palavecino) como en las renovaciones, para contar con un plantel más numeroso considerando las exigencias de Daniel Garnero y la nutrida cantidad de torneos a disputar el año que viene.

    Uno de los futbolistas más destacados de la UC y que todavía no cierra su continuidad es Jhojan Valencia. El colombiano levantó considerablemente su rendimiento con el cambio de entrenador y se convirtió en uno de los valores más importantes del equipo estudiantil. Si bien la renovación del exjugador del Austin de la MLS estaba encaminada, todo se fue estancando.

    El propio mediocampista lo manifestó este miércoles. “Estamos a la espera de que el club nos responda al ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero aún no tenemos respuesta”, dijo en diálogo con TNT Sports.

    Consultado sobre si su permanencia en Católica estaba asegurada, Valencia lo negó: “No es nada seguro, aún estamos esperando que nos respondan. Ya llevamos más de un mes esperando que respondan la oferta que le hicimos, pero no tenemos respuesta”. Tampoco descartó partir a otro equipo. “Si llega otra oferta, el club tiene que verla con mi representante, también tienen que sentarse a negociar esa salida. Se han acercado varios clubes. Mi representante me dice que han preguntado mucho por mí, entonces estamos esperando”, manifestó.

    “Obviamente le cogí mucho cariño al club, a mis compañeros, al profe, a toda la hinchada, pero tampoco puedo estar en algún lado donde tampoco me están dando como ese lugar. Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”, remarcó el colombiano.

    Finalizando, el mediocampista puntualizó que la propuesta presentada a Cruzados dice relación con una mejora salarial: “Habíamos hablado desde un principio alguna mejora salarial. Desde enero se habló si me llegaba a ir bien, gracias a Dios las cosas salieron como lo veíamos, entonces no han cumplido”.

    En la Liga de Primera 2025, Jhojan Valencia disputó 28 partidos, de los cuales 25 fueron como titular, completando 2.041 minutos jugados. No anotó goles, pero aportó con siete asistencias. La última fue ante La Calera, para el gol de Eduard Bello, que le dio el triunfo a los cruzados en el Claro Arena para asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores.

    Fútbol nacionalLa UCJhojan ValenciaUniversidad CatólicaLiga de Primera

