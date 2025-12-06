VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    La UC se va de copas como Chile 2: derrota a La Calera y jugará la fase grupal de Copa Libertadores

    La Católica de Daniel Garnero remontó el partido en el Claro Arena. Superó por 2-1 a los cementeros, con tantos de Clemente Montes y Eduard Bello, y se mete de manera directa en el torneo continental, después de cuatro años.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC derrota a La Calera y jugará fase grupal de Copa Libertadores. Foto: Photosport

    Universidad Católica se va de copas. Es el Chile 2, entrando en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. Terminó como el subcampeón de la Liga de Primera, escoltando a Coquimbo Unido. Remontó para superar a Unión La Calera por 2-1.

    La UC entró a la cancha del Claro Arena dependiendo de sí misma para asegurar su presencia en la máxima cita continental de clubes. A priori, contaba con la ventaja de enfrentar a un rival que no se jugaba nada relevante, siendo el peor de la segunda rueda (7 puntos, hasta antes de este juego). Salvo por el Cimbi Cuevas y Alfred Canales, Daniel Garnero tenía a su mejor contingente. Incluyendo Fernando Zampedri, a quien le borraron una tarjeta amarilla.

    La Calera, sin presión, incomodó a Católica en el primer tiempo. No le permitió al local desarrollar plenamente su idea de partido. Si bien los cruzados fueron tomando la manija en el periodo inicial, raya para la suma, no fluyeron con pulcritud y no tradujeron esos bocetos ofensivos frente al arco de Jorge Peña.

    En los 15′, un tiro libre de Jhojan Valencia fue despejado por el meta cementero. El colombiano fue quien le daba más claridad a los estudiantiles. Luego, en los 19′, ocurrió la opción más clara, cuando Clemente Montes eleva de frente al marco. La pelota detenida tampoco le permitía abrir encontrar la llave.

    El empate para la UC era negocio, salvo por una goleada histórica de O’Higgins a Everton (por nueve goles). Pero el panorama sufrió un leve sismo en los 38′, cuando La Calera abrió el marcador. Ignacio Mesías arma una acción personal y aprovecha los espacios que dejó el local. Con un autopase se saca a Gary Medel y termina sacando un remate cruzado para batir a Bernedo.

    Los resultados en los otros partidos le servían a los franjeados, sin embargo era correr un riesgo, quizás, innecesario. En el añadido del primer tiempo, el juez Fernando Véjar revisó con el VAR un posible penal para Católica (supuesta falta a Zampedri), pero no se terminó sancionando.

    Foto: Photosport.

    El complemento se fue tornando un monólogo del local. Sin tocar los nombres propios, se paró más arriba en el campo y fluyó mucho mejor. También aprovechó mejor los espacios. El nerviosismo aplacó en los 54′ cuando Montes convirtió el 1-1. El 11 empalmó de primera un centro de Bello, apareciendo por el segundo palo. El empate le sirvió a la UC para soltarse.

    Más tarde, en los 69′, el éxtasis. El venezolano Bello definió de gran manera de frente a Peña, tras un impecable pase de Jhojan Valencia, el mejor del encuentro. Precisión y eficacia para remontar y comenzar a timbrar los pasajes hacia la Copa Libertadores. Con un mejor segundo periodo, el equipo de Garnero selló un gran objetivo, que parecía una utopía hace una rueda atrás, cuando el DT argentino asumió en lugar de Tiago Nunes.

    En 2022 fue la última vez que Católica jugó la Copa Libertadores, en fase grupal. Pasarán cuatro años para volver a estar en la elite del continente. Y con estadio nuevo. Mientras, Zampedri no anotó. Deberá esperar a este domingo para determinar oficialmente si es el hexagoleador del fútbol local.

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena; G. Medel (84′, D. Valencia), A. Farías, J. Valencia; E. Bello, F. Zampedri (90′+3, J. F. Rossel) y C. Montes (90′+3, D. Corral). DT: D. Garnero.

    U. La Calera: J. Peña; J. Saldías, D. Monreal, A. Pastene (72′, F. Campos); C. Díaz (78′, L. Benegas), C. Moya (72′, J. Soto), J. Méndez (78’, A. Britez), M. Maturana; K. Méndez, I. Mesías (88′, F. Lobos); y S. Sáez. DT: M. Cicotello.

    Goles: 0-1, 38′, Mesías, remate cruzado tras autopase para sacarse a Medel; 1-1, 54′, Montes, empalma de primera tras centro de Bello; 2-1, 69′, Bello, define luego de un gran pase de Valencia.

    Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Mena (UC); Díaz, Saldías, J. Méndez, Soto (ULC).

    Estadio Claro Arena. Asistieron 18 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Fútbol nacionalLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUnión La CaleraLa UCChile 2Copa Libertadores

