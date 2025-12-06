VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Dolorosa caída para Pellegrini: el líder Barcelona le pasa por arriba al Betis y le corta su racha invicta

    Los verdiblancos sufrieron ante el puntero de la liga española. En Sevilla, el equipo de Hansi Flick ganó 5-3 (llegó a estar 5-1 arriba). La escuadra del Ingeniero, que se vio muy frágil en defensa, llevaba ocho partidos consecutivos sin caer.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Barcelona, líder de la liga española, le pasó por arriba al Betis de Pellegrini.

    El Betis de Manuel Pellegrini llevaba una racha de ocho partidos sin perder, entre todas las competencias, con tres victorias al hilo. Ese buen pasar tuvo un aterrizaje forzoso este sábado. Porque el Barcelona de Hansi Flick le propinó una dolorosa derrota a los andaluces. Por la fecha 15 de LaLiga, en La Cartuja de Sevilla, el equipo del Ingeniero cayó 5-3 ante los catalanes. Algo arregló, porque llegó a estar 5-1 abajo.

    El DT chileno aprovechó el duelo de mitad de semana por la Copa del Rey, contra el Torrent, para preservar algunas piezas pensando en el desafío mayor de chocar ante los culés, considerando que no tiene un plantel demasiado numeroso. Este sábado, Pellegrini alineó a lo mejor que tenía a disposición, salvo por lesionados como Isco y Amrabat.

    El arranque fue positivo para el Betis porque abrió la cuenta prematuramente, gracias a Antony. Iban recién 6 minutos y el brasileño concretó el 1-0 con un tiro alto, tras un disparo mordido de Pablo Fornals. Koundé quedó enganchado, dejando habilitado al ex Manchester United.

    Eso terminó siendo como una ilusión óptica, porque de ahí en más fue todo para el Barça. En una ráfaga, dio vuelta el partido. En los 11′, Ferran Torres puso el 1-1, definiendo en posición de 9 tras centro bajo de Koundé. Primera llegada de la visita y gol. Dos minutos después, llegó el segundo. Repitió Torres, nominalmente centrodelantero, con una volea que sacó entre Aitor Ruibal y Bartra. Dos llegadas, dos anotaciones.

    La defensa bética sufrió todo el encuentro, sobre todo en el primer tiempo. Era directamente proporcional lo punzante del Barcelona en ataque con lo feble que se mostró atrás la escuadra del Ingeniero. En los 31′, llegó el 3-1 azulgrana gracias a Roony Bardghji (nació en Kuwait, tiene origen sirio y representa a Suecia), con un remate al primer palo del meta Valles.

    Cada ataque culé era peligro de gol. En los 40′ se produjo el cuarto, nuevamente anotado por Ferran Torres, mediante un disparo que sufrió un desvío en el camino. Triplete para el exjugador del Manchester City. Lo del Barcelona, en ofensiva, fue casi impecable: seis remates a portería en el primer tiempo y cuatro goles.

    Si el partido estaba medianamente sentenciado con semejante diferencia en el marcador, con el 5-1 quedó todo sellado. Ya en el complemento, se recurre a la revisión del videoarbitraje por una brazo extendido de Bartra ante un remate de Marcus Rashford. Se cobra penal. En los 59′, ejecuta Lamine Yamal para ampliar la distancia.

    El descuento de Diego Llorente para el 5-2, en los 84′, maquilló en parte el paisaje. Pero quedaba algo más. Luego, se cobra un penal por falta en contra de Abde. Cucho Hernández estrechó aún más la cuenta en los 90’, para el 5-3 final.

    De todas maneras, es una derrota dura para el Betis, que cortó una hilera de ocho encuentros sin caer. Los verdiblancos no perdían desde el 27 de octubre, un 0-2 ante el Atlético de Madrid. Siguen estacionados en el quinto lugar de LaLiga con 24 puntos. Mientras que el Barcelona es el líder con 40, cuatro más que el Real Madrid.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLaLigaBetisManuel PellegriniBarcelonaLiga española

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad

    Ricardo Yáñez detalla nuevo rol en la AChM y señala estar “absolutamente tranquilo” sobre causa en contexto del estallido social

    “Estos últimos días serán decisivos”: oficialismo refuerza despliegue territorial en Maipú para captar indecisos

    Familia Piñera Morel reafirma apoyo a José Antonio Kast a casi una semana del balotaje presidencial

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur

    Una persona fallecida tras accidente de tránsito en Ruta Las Palmas en la Región de Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    3.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    4.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    5.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Everton por TV y streaming

    Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad
    Chile

    Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Ricardo Yáñez detalla nuevo rol en la AChM y señala estar “absolutamente tranquilo” sobre causa en contexto del estallido social

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”
    El Deportivo

    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”

    Dolorosa caída para Pellegrini: el líder Barcelona le pasa por arriba al Betis y le corta su racha invicta

    El Mundial 2026 de Norteamérica ya tiene definidos los horarios de los partidos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur
    Cultura y entretención

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea
    Mundo

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Zelenski se reunirá el lunes con líderes europeos en Londres para hacer un balance de las negociaciones

    Fallecen 10 estudiantes universitarios en Puno, Perú, tras explosión de balón de gas: local no tenía permiso para operar

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago