Dolorosa caída para Pellegrini: el líder Barcelona le pasa por arriba al Betis y le corta su racha invicta

El Betis de Manuel Pellegrini llevaba una racha de ocho partidos sin perder, entre todas las competencias, con tres victorias al hilo. Ese buen pasar tuvo un aterrizaje forzoso este sábado. Porque el Barcelona de Hansi Flick le propinó una dolorosa derrota a los andaluces. Por la fecha 15 de LaLiga, en La Cartuja de Sevilla, el equipo del Ingeniero cayó 5-3 ante los catalanes. Algo arregló, porque llegó a estar 5-1 abajo.

El DT chileno aprovechó el duelo de mitad de semana por la Copa del Rey, contra el Torrent, para preservar algunas piezas pensando en el desafío mayor de chocar ante los culés, considerando que no tiene un plantel demasiado numeroso. Este sábado, Pellegrini alineó a lo mejor que tenía a disposición, salvo por lesionados como Isco y Amrabat.

El arranque fue positivo para el Betis porque abrió la cuenta prematuramente, gracias a Antony. Iban recién 6 minutos y el brasileño concretó el 1-0 con un tiro alto, tras un disparo mordido de Pablo Fornals. Koundé quedó enganchado, dejando habilitado al ex Manchester United.

Eso terminó siendo como una ilusión óptica, porque de ahí en más fue todo para el Barça. En una ráfaga, dio vuelta el partido. En los 11′, Ferran Torres puso el 1-1, definiendo en posición de 9 tras centro bajo de Koundé. Primera llegada de la visita y gol. Dos minutos después, llegó el segundo. Repitió Torres, nominalmente centrodelantero, con una volea que sacó entre Aitor Ruibal y Bartra. Dos llegadas, dos anotaciones.

La defensa bética sufrió todo el encuentro, sobre todo en el primer tiempo. Era directamente proporcional lo punzante del Barcelona en ataque con lo feble que se mostró atrás la escuadra del Ingeniero. En los 31′, llegó el 3-1 azulgrana gracias a Roony Bardghji (nació en Kuwait, tiene origen sirio y representa a Suecia), con un remate al primer palo del meta Valles.

Cada ataque culé era peligro de gol. En los 40′ se produjo el cuarto, nuevamente anotado por Ferran Torres, mediante un disparo que sufrió un desvío en el camino. Triplete para el exjugador del Manchester City. Lo del Barcelona, en ofensiva, fue casi impecable: seis remates a portería en el primer tiempo y cuatro goles.

Si el partido estaba medianamente sentenciado con semejante diferencia en el marcador, con el 5-1 quedó todo sellado. Ya en el complemento, se recurre a la revisión del videoarbitraje por una brazo extendido de Bartra ante un remate de Marcus Rashford. Se cobra penal. En los 59′, ejecuta Lamine Yamal para ampliar la distancia.

El descuento de Diego Llorente para el 5-2, en los 84′, maquilló en parte el paisaje. Pero quedaba algo más. Luego, se cobra un penal por falta en contra de Abde. Cucho Hernández estrechó aún más la cuenta en los 90’, para el 5-3 final.

De todas maneras, es una derrota dura para el Betis, que cortó una hilera de ocho encuentros sin caer. Los verdiblancos no perdían desde el 27 de octubre, un 0-2 ante el Atlético de Madrid. Siguen estacionados en el quinto lugar de LaLiga con 24 puntos. Mientras que el Barcelona es el líder con 40, cuatro más que el Real Madrid.