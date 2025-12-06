VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Todo lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera

    Mientras la UC tiene la primera opción para ser Chile 2, Colo Colo necesita ayuda de Ñublense para ir a la Sudamericana. Abajo, tres elencos son candidatos a descender: Iquique, Everton y La Serena.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Iquique se juega la permanencia. O’Higgins, ir a la Libertadores. Foto: Photosport.

    Se acaba la Liga de Primera 2025. Este fin de semana se disputa la última fecha del Campeonato Nacional, que ya tiene coronado a Coquimbo Unido como su flamante campeón y cuenta a Unión Española como el primer descendido. Aguardando por la final de la Copa Chile, que se juega este miércoles 10, se baja el telón de la temporada y son varios elencos los que llegan con cosas importantes en juego. Arriba y abajo.

    Chile 2

    Universidad Católica cuenta con la primera opción para alcanzar el segundo cupo directo para la fase grupal de Copa Libertadores. Depende de sí misma para volver a la máxima cita continental luego de cuatro años. Recibe a Unión La Calera, que no tiene ningún objetivo y es el peor elenco de la segunda rueda (solo siete puntos). Los cruzados tienen 55, dos más que O’Higgins, que choca ante Everton, en Rancagua. El tercer postulante es la U, con 52, el que necesita más operaciones para llegar a ser Chile 2. Visita a Deportes Iquique.

    Si la UC vence a los cementeros, será el subcampeón. El empate también le bastaría. ¿Por qué? En el caso de una igualdad, los cruzados sumarían 56 unidades, inalcanzables para los azules, aunque ganen en el norte. Eventualmente, la UC y O’Higgins pueden quedar igualados, sin embargo la escuadra de Daniel Garnero tiene la ventaja de la diferencia de gol: +17 versus +8. Entonces, en este escenario, el elenco de Rancagua debería ganarle a los ruleteros por una diferencia de nueve tantos para desplazar a los estudiantiles.

    Los celestes deben ganar y esperar una derrota de Católica para ser Chile 2. En el caso de la U, no solo requiere superar a Iquique. También espera por una caída de la UC y que O’Higgins no le gane a Everton. El que termine tercero será Chile 3, entrando en la fase 2 de la Libertadores. El Chile 4 es el campeón de la Copa Chile: Huachipato o Limache.

    Sudamericana

    Hay dos equipos que aseguraron su presencia en la Copa Sudamericana 2026: Audax Italiano y Palestino. De momento, la U también está en zona de clasificación, aunque aspira a entrar en la Libertadores. Para la cuarta plaza, hay dos alternativas: Cobresal y Colo Colo. Los mineros están en el 7º lugar con 47 puntos, tres más que el Cacique.

    La derrota en El Salvador dejó a los albos con más de un pie fuera de la arena internacional para el próximo año, lo que era un objetivo concreto para Fernando Ortiz cuando asumió en reemplazo de Jorge Almirón.

    Este domingo, a Colo Colo le sirve solo una combinación para entrar en la Sudamericana: vencer a Audax Italiano, en el Monumental, y que Cobresal pierda con Ñublense, en Chillán. Si sucede esto, los blancos alcanzarían a los mineros con 47 unidades, pero teniendo mejor diferencia de gol (hoy es +11 contra +5). Eso sí, para los intereses colocolinos hay un problema: los Diablos Rojos sacaron apenas un punto en los últimos nueve partidos. Si los albinaranjas sacan un empate ante los chillanejos, clasifican y dejan a Colo Colo sin Copa.

    Descenso

    En la zona baja, Unión Española es el primer descendido. Falta el segundo y hay tres equipos con chances de bajar: Deportes Iquique (15º, 24 puntos), Everton (14º, 26 unidades) y Deportes La Serena (13º, 27 puntos). Con los partidos en simultáneo, se prevé una definición infartante. Los Dragones Celestes, hoy, son los penúltimos. Si no le ganan a la U, se van a la Liga de Ascenso.

    Por el contrario, Iquique se salva con un triunfo sobre los azules y que Everton pierda ante O’Higgins. Los ruleteros, que se fueron complicando en las últimas fechas, necesitan sí o sí sumar en Rancagua. Un empate les serviría, porque tiene mejor diferencia que sus competidores (-16).

    En el caso de los serenenses, son los menos complicados, en un contexto de alto estrés. Empatando en su visita al salvado Deportes Limache zafa de todo peligro. Con una derrota, tendría que aguardar que Iquique no sume de a tres. Incluso, si pierde por poco le puede bastar para mantener la categoría, porque tiene mejor diferencia que los celestes (-19 contra -25).

