VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Los cruzados aseguran tres pilares para la temporada 2026, en la que esperan disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante La Calera se juega la clasificación.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Fernando Zampedri. (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Universidad Católica se alista para 2026. Este fin de semana, los cruzados se jugarán una instancia clave: la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si vencen a Unión La Calera, asegurarán el objetivo y, por cierto, los millonarios ingresos que implica entrar en esa etapa al principal torneo de clubes a nivel continental.

    Paralelamente, los estudiantiles aseguran a sus principales figuras. Ya habían adelantado camino con Gary Medel. Ahora, según supo El Deportivo, además de la del Pitbull, acordaron las permanencias de Fernando Zampedri y Branco Ampuero.

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    Zampedri es, con toda propiedad, un jugador emblemático del club estudiantil. Hace un tiempo derribó el registro de Rodrigo Barrera para transformarse en el goleador histórico del club. Ha ido incrementando la marca: lleva 138 conquistas en 222 encuentros. Incluso está a las puertas de un nuevo registro, ahora de nivel general: puede transformarse en hexagoleador del Campeonato Nacional. Acumula 16 goles. Su más cercano perseguidor es el audino Leonardo Valencia, con 14.

    Branco Ampuero, en el Clásico Universitario (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Ampuero, en tanto, es uno de los fijos en el armado de la escuadra de Daniel Garnero. En la actual Liga de Primera suma participación en 28 encuentros, en los que ha marcado un gol. Agrega un duelo en la Copa Sudamericana y cinco encuentros en la Copa Chile. El central llegó al club en 2017 y, después de un paso por Antofagasta, ha permanecido ininterrumpidamente desde 2020 en la escuadra estudiantil.

    Con Medel, tal como informó El Deportivo, el acuerdo se alcanzó a mediados de esta semana. En las próximas horas, Cruzados oficializará las extensiones.

    “Son procesos y conversaciones que están en curso. Hay interés de parte nuestra, sin duda, de que ambos continúen. Ellos tienen expectativas respecto a las condiciones de sus nuevos contratos, pero todo está en desarrollo, así que no podemos confirmar. Tengo la esperanza de que ambos continúen. Me cuesta imaginar que no logremos un acuerdo razonable”, había dicho el timonel estudiantil Juan Tagle en pleno proceso de desarrollo de las negociaciones, en una muestra de la valoración que había en el club sobre sus referentes.

    En San Carlos de Apoquindo también se trabaja para retener al venezolano Eduard Bello.

    Más sobre:Universidad CatólicaUCLa UCCruzadosFernando ZampedriGary MedelBranco Ampuero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Ministro Elizalde y situación en fronteras: “Aquí se ha construido un relato que no es efectivo”

    Tras cinco años de construcción: Escuela de Suboficiales de Carabineros inaugura nuevas dependencias en Macul

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    5.
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 4 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”
    Chile

    Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

    La Gran Rueda regresa a Viña del Mar: revisa las fechas y precios de las entradas

    “Uno ve una agresión”: alcalde Palacios afirma que en esta segunda vuelta se ha visto la Jeannette Jara “real”

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023
    Negocios

    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    Una de las operaciones más grandes del año: Netflix da golpe con acuerdo para comprar Warner Bros, matriz de HBO

    FES: CFA dice que desembolsos deben contabilizarse como gasto fiscal y que no genera ahorro

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar
    Tendencias

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B
    El Deportivo

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

    En vivo: sigue el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de Norteamérica

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”
    Cultura y entretención

    Kramer enfrenta las críticas por la imitación a Cristián Castro: “Fueron días dolorosos”

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico
    Mundo

    Trump aboga por una mayor influencia en Latinoamérica para controlar migraciones y narcotráfico

    En su peor crisis, ¿dónde están los aliados de Nicolás Maduro?

    Rusia acusa a la ONU de “distorsionar la realidad” con su resolución sobre los niños “trasladados a la fuerza”

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola