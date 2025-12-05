Universidad Católica se alista para 2026. Este fin de semana, los cruzados se jugarán una instancia clave: la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si vencen a Unión La Calera, asegurarán el objetivo y, por cierto, los millonarios ingresos que implica entrar en esa etapa al principal torneo de clubes a nivel continental.

Paralelamente, los estudiantiles aseguran a sus principales figuras. Ya habían adelantado camino con Gary Medel. Ahora, según supo El Deportivo, además de la del Pitbull, acordaron las permanencias de Fernando Zampedri y Branco Ampuero.

Un año más: la UC logra las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero

Zampedri es, con toda propiedad, un jugador emblemático del club estudiantil. Hace un tiempo derribó el registro de Rodrigo Barrera para transformarse en el goleador histórico del club. Ha ido incrementando la marca: lleva 138 conquistas en 222 encuentros. Incluso está a las puertas de un nuevo registro, ahora de nivel general: puede transformarse en hexagoleador del Campeonato Nacional. Acumula 16 goles. Su más cercano perseguidor es el audino Leonardo Valencia, con 14.

Branco Ampuero, en el Clásico Universitario (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Ampuero, en tanto, es uno de los fijos en el armado de la escuadra de Daniel Garnero. En la actual Liga de Primera suma participación en 28 encuentros, en los que ha marcado un gol. Agrega un duelo en la Copa Sudamericana y cinco encuentros en la Copa Chile. El central llegó al club en 2017 y, después de un paso por Antofagasta, ha permanecido ininterrumpidamente desde 2020 en la escuadra estudiantil.

Con Medel, tal como informó El Deportivo, el acuerdo se alcanzó a mediados de esta semana. En las próximas horas, Cruzados oficializará las extensiones.

“Son procesos y conversaciones que están en curso. Hay interés de parte nuestra, sin duda, de que ambos continúen. Ellos tienen expectativas respecto a las condiciones de sus nuevos contratos, pero todo está en desarrollo, así que no podemos confirmar. Tengo la esperanza de que ambos continúen. Me cuesta imaginar que no logremos un acuerdo razonable”, había dicho el timonel estudiantil Juan Tagle en pleno proceso de desarrollo de las negociaciones, en una muestra de la valoración que había en el club sobre sus referentes.

En San Carlos de Apoquindo también se trabaja para retener al venezolano Eduard Bello.