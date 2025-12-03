Renovaciones con miras a la Libertadores: la UC llega a acuerdo con Gary Medel y acerca posiciones con Fernando Zampedri

Universidad Católica está a un paso de volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un objetivo que hace algunos meses era un sueño, hoy es casi una realidad tras la llegada de Daniel Garnero a la banca. Los de la franja dependen de sí mismos: si vencen a Unión La Calera, este sábado, en el Claro Arena, regresarán al torneo más importante del continente, que entrega un piso de US$ 3 millones en premios, recursos clave para armar un plantel competitivo.

Precisamente, mientras el DT prepara el trascendental duelo con los cementeros, Cruzados avanza en la conformación del equipo para el 2026. Hay noticias positivas al respecto, porque el directorio alcanzó un acuerdo con Gary Medel para extender por una temporada más su vínculo con el club, que finalizaba al término de la actual campaña.

Pitbull para rato: Gary Medel renueva en la UC por un año

Fueron varias semanas de negociación con el histórico defensa de la selección chilena. El Pitbull se transformó rápidamente en uno de los principales referentes del camarín, y ha sido fundamental tanto dentro como fuera de la cancha. En los momentos más complejos de este ejercicio, siempre dio la cara junto al capitán Fernando Zampedri, lo que fue valorado en el vestuario.

El bicampeón de Copa América regresó a la precordillera a comienzos de este año, en medio de cuestionamientos por su edad (cumplió 38 en agosto) y por el discreto rendimiento que exhibió en su breve paso por Boca Juniors. Una parte de la hinchada dudaba de su vigencia y de su dinámica. Sin embargo, con el correr de los partidos, las dudas se despejaron, aunque una lesión muscular durante el cierre del proceso de Tiago Nunes puso la alerta sobre su estado físico.

El guion deportivo tampoco fue el que se había imaginado al momento de su retorno. Medel llegó con la idea de reordenar la última línea y consolidarse como zaguero central. No obstante, la grave lesión de Fernando Zuqui (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) alteró el mapa. La ausencia del argentino obligó a Daniel Garnero a mover fichas y a situar al formado en San Carlos de Apoquindo como volante de contención. Desde esa zona, por delante de los centrales, el ex Inter de Milán entregó aquello que el técnico buscaba con urgencia y que la UC no había tenido: equilibrio, control del ritmo y agresividad en la recuperación.

El cambio de posición terminó siendo decisivo. Desde la llegada de Garnero, el rendimiento cruzado tuvo un repunte significativo y el desempeño del oriundo de Conchalí en la mitad de la cancha se transformó en uno de los factores que explican la mejoría colectiva. Su lectura del juego, su liderazgo para ordenar al equipo y su ascendiente sobre los más jóvenes lo consolidaron como uno de los jugadores más influyentes del plantel, pese a la incertidumbre que generó su arribo al comienzo de temporada.

En el plano contractual, Medel seguirá ubicado en la parte alta de la escala salarial de la UC. El volante se mantendrá como uno de los sueldos más elevados del camarín, en línea con su jerarquía y el rol que cumple en el proyecto deportivo. Aunque en las últimas semanas circularon versiones que apuntaban a que el jugador buscaba un acuerdo por dos años, en la interna de Cruzados relativizan ese ruido: club y futbolista alcanzaron hace ya un tiempo un entendimiento para prolongar la relación por una temporada, con el foco en armar un equipo competitivo para la Libertadores.

Asegurar los goles del Toro: Fernando Zampedri y Cruzados acercan posiciones para renovar el contrato

La renovación del Pitbull llega en plena recta final de la Liga de Primera, con Coquimbo Unido ya campeón y con la UC instalada en puestos de Copa Libertadores. Los cruzados se mantienen en el segundo lugar de la tabla y tienen la primera opción de quedarse con el Chile 2, en una lucha cerrada con O’Higgins y Universidad de Chile.

La extensión del vínculo con el exseleccionado nacional se inscribe en una planificación más amplia. En la dirigencia asumen que el próximo año el equipo tiene que dar un salto en términos de profundidad y competitividad, en un contexto marcado por el impulso que entrega el nuevo estadio y por la exigencia de pelear títulos locales y rendir en el plano internacional, después de varios años de irregularidad tras el histórico tetracampeonato de torneos largos.

Eso sí, aún quedan tareas pendientes. La principal es la renovación de Fernando Zampedri. Con el goleador histórico de la institución se ha avanzado en los últimos días para extender el contrato hasta diciembre de 2027, renovable por una temporada más, en línea con el anhelo del argentino de seguir ligado al club por dos años.

El atacante es prioridad para Cruzados, que apelará este miércoles a la tarjeta amarilla que recibió ante Huachipato y que lo dejó suspendido para el decisivo duelo de este sábado ante Unión La Calera. Además, el Toro también compite por objetivos personales, ya que puede transformarse en el inédito hexagoleador del fútbol chileno (tiene 16 conquistas y aventaja por dos a Leonardo Valencia, de Audax Italiano, su más cercano perseguidor).

Respecto de las conversaciones con las principales figuras del plantel, Juan Tagle, presidente de Cruzados, ya había marcado la línea en medio de las tratativas con Zampedri y el propio Medel. “Son procesos y conversaciones que están en curso. Hay interés de parte nuestra, sin duda, de que ambos continúen. Ellos tienen expectativas respecto a las condiciones de sus nuevos contratos, pero todo está en desarrollo, así que no podemos confirmar. Tengo la esperanza de que ambos continúen. Me cuesta imaginar que no logremos un acuerdo razonable”, expresó el timonel cruzado.

Otro caso en carpeta es el de Tomás Asta-Buruaga. “Después del partido contra La Serena el club se acercó a mi representante, así que estamos en conversaciones. Vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes”, reveló el defensa, otro que subió su rendimiento con la llegada del extécnico de Olimpia.

Por ahora, la UC ya aseguró a una de sus piezas simbólicas. Gary Medel, el mismo que volvió entre dudas a comienzos de año, seguirá al menos una campaña más vistiendo la franja y comandando desde el mediocampo la apuesta cruzada por recuperar protagonismo en Chile y dar un golpe en la Copa Libertadores.