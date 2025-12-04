La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil

De las críticas a los aplausos. De la intrascendencia a la relevancia. Así se resume el 2025 de Eduard Bello en Universidad Católica. Después de un primer semestre muy por debajo de las expectativas, el venezolano le dio la vuelta a su estadía en San Carlos de Apoquindo. Con goles, asistencias y un buen rendimiento, se transformó en titular indiscutido para el técnico Daniel Garnero y en pieza clave de la gran segunda rueda del equipo cruzado, que depende de sí mismo para clasificar directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Un triunfo ante Unión La Calera, este sábado, a las 18 horas, en el Claro Arena, bastará para que vuelvan al torneo de clubes más importante de América.

Sin ir más lejos, hace dos fechas, el delantero le dio el triunfo a la UC en un trabajado partido ante Palestino disputado, precisamente, en el nuevo estadio, un recinto donde el llanero se ha lucido y ha sacado su mejor versión. Ahí anotó ante Unión Española (en la inauguración del recinto), Ñublense (tiro libre) y los árabes; mientras que asistió en el Clásico Universitario para el recordado gol de Alfred Canales, cuando los de la franja jugaban con uno menos por la expulsión de Gary Medel.

Ese buen registro cambió completamente el escenario del seleccionado vinotinto en la precordillera. Hasta antes de la llegada de Garnero, su salida al término del campeonato era un hecho. Hoy, en cambio, tanto el entrenador como el directorio de Cruzados quieren que se quede. Eso sí, para eso tendrán que negociar con Barcelona de Guayaquil, dueño del pase del diestro, que está a préstamo en San Carlos de Apoquindo.

Eduard Bello, el inesperado goleador del Claro Arena

Los primeros contactos entre el club y Eduard Bello ya existieron, con el fin de explorar el camino para prolongar la estadía del delantero. La gerencia deportiva comandada por José María Buljubasich hace varias semanas puso en marcha la planificación 2026. En ese contexto, se acercaron a conversar con Gary Medel (ya acordó seguir un año más), Fernando Zampedri, Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero y el extremo venezolano.

La idea de los cruzados es extender el préstamo por una temporada más. Al respecto, el futbolista se siente a gusto en el club de la franja. “Estoy contento en Chile, agradecido con este hermoso país, estamos contentos de estar acá. El tema de mi futuro se lo dejo a mi agente. Me preocupo por la cancha y de ganarme las cosas en los entrenamientos. Estoy enfocado en que el equipo clasifique a Copa Libertadores y a partir de ahí habrá mucho más motivo para quedarme”, sostuvo tras el triunfo ante Palestino, donde fue determinante.

Daniel Garnero no ocultó sus deseos y fue categórico con respecto a la continuidad del número 18 cruzado. “Está teniendo una participación y un nivel muy bueno, acorde a lo que es él. Por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Lo que pase con su futuro se va a definir al final del torneo. Es un jugador que está muy considerado y queremos que se quede", sentenció el técnico.

La millonaria opción de compra de Eduard Bello en la UC: esto pide Barcelona de Ecuador

Si bien Cruzados pretende extender la cesión del ex Deportes Antofagasta, este deseo choca con las intenciones del Ídolo, cuya intención es que se respete la opción de compra fijada en el contrato de préstamo, la que asciende a US$ 500 mil.

Aunque no se trata de una cantidad tan elevada, y además es muchísimo menor a los montos que trascendieron desde Ecuador en algún momento, lo concreto es que la UC -si es que no logra un nuevo préstamo- negociará una rebaja de la cláusula con el popular conjunto ecuatoriano.

Evidentemente, el presupuesto de los de la franja para 2026 depende de la ubicación en la que terminen la Liga de Primera. Sin duda, este será mucho más generoso si el próximo sábado consiguen sellar su clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, que implica ingresos mínimos por US$ 3 millones.

A los estudiantiles les basta un triunfo para asegurar el cupo Chile 2. El empate también los dejaría muy cerca del objetivo, pero en ese caso tendrían que esperar que O’Higgins no derrote por nueve o más goles de diferencia a Everton, en el estadio El Teniente, también el sábado a las 18.00 (se jugarán cinco partidos en simultáneo).