El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”

La UC sigue teniendo la primera opción para quedarse con el cupo de Chile 2. Los cruzados, que fueron superados por largos pasajes por Palestino, sacaron la tarea adelante en el Claro Arena con un triunfo por 2-1, y se quedaron con tres puntos cruciales de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En la Franja son conscientes de la importancia de este triunfo. Por ello, el entrenador Daniel Garnero valoró el rendimiento que los mantuvo a flote pese al asedio de los árabes. “Estoy tranquilo y contento. Es verdad que, analizando un poco el juego, en el primer tiempo nos costó mucho controlar el partido, manejarlo. Pero estamos mejor cuando jugamos más directo. Son cosas que tenemos que corregir e intentar progresar con el dominio, que me parece que es esencial. Hoy, el equipo tiene alternativas que nos dan posibilidades. La verdad es que es que el rival nos controló por momentos el juego, no tuvieron tantas claras. La defensa se manejó bien”, partió diciendo en conferencia de prensa.

En esa línea, el estratega también apuntó al alza del nivel de Eduard Bello, que fue el encargado de marcar el tanto de la victoria en este cotejo, y que también acumula tres goles desde la inauguración del Claro Arena. “Está teniendo una participación y un nivel muy bueno, acorde a lo que es él. Por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Lo que pase con su futuro se va a definir al final del torneo. Es un jugador que está muy considerado y queremos que se quede”, comentó, realizando un expreso pedido a que permanezca en la institución de cara a los desafíos continentales del próximo año.

Eduard Bello volvió a marcar en el Claro Arena. Foto: Photosport.

Por último, el DT apuntó a lo que resta en la Liga de Primera, donde visitará a Huachipato en la penúltima jornada y recibirá a Unión La Calera en la última fecha. “Hay que ganar el próximo partido, es el objetivo que tenemos inmediatamente. Hay que analizar mucho este juego, sacar conclusiones, ver qué se hizo bien, lo que hay que corregir, y enfocarnos en el partido del sábado que viene contra un rival muy duro. Tenemos que traer los tres puntos y asegurar el Chile 2. La parte física empieza a decaer un poco por la parte del año en la que estamos, pero los veo bien, sobre todo con el estado de ánimo, Si ganas, los cansancios son menores″, cerró.