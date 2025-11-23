BLACK SALE $990
    La UC de Garnero lo pasa mal con Palestino, pero salta la valla y enfila hacia la Copa Libertadores 2026

    Sufrida victoria para Universidad Católica, en el Claro Arena. Venció por 2-1 a los árabes, que nunca renunciaron a buscar el partido. Los goles de Zampedri y Bello le dan puntos clave a los cruzados, que reafirman la pole position para alcanzar el cupo de Chile 2.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: Photosport.

    En su camino para alcanzar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores, Universidad Católica debía superar a un linajudo escollo como Palestino. Tanto Daniel Garnero como los jugadores cruzados han reafirmado la idea de que dependen de sí mismos para lograr un objetivo que, hace una rueda atrás, era casi una utopía. Lo pasó mal, sin embargo se quedó con un triunfo (2-1) súper importante.

    La Franja, que en el Claro Arena solo tenía una derrota (con O’Higgins, teniendo demasiadas bajas), recuperó a Gary Medel, luego de su sanción. Para una plantilla corta, sobre todo en el mediocampo, la vuelta del Pitbull era una buena nueva para el DT. En el caso de los árabes, que empezaron a ceder terreno para llegar a las copas, la ausencia de Sebastián Pérez era fundamental. El Zanahoria fue operado por una fractura en un antebrazo y se pierde el resto del año. Lo relevó Sebastián Salas, quien no sumaba minutos en la Liga 2025.

    Con el característico 4-1-4-1 que ha alineado Garnero desde hace un tiempo, con Alfred Canales y Jhojan Valencia como interiores, Católica empezó cargando sus ataques por la izquierda, buscando a Clemente Montes. Eso sí, esto no fue un reflejo de dominio o algo similar. Se fue dando un duelo trabado, con escasa fluidez en el caso del local.

    Palestino tuvo buena presión, ampliando la cancha, apostando reiteradamente en jugar por afuera. En los 18′, tuvo una clara mediante un remate de Julián Fernández que dio en el travesaño. Luego en los 20′, el inquieto Junior Arias no pudo en un mano a mano ante Bernedo.

    Cuando la UC no lo pasaba bien, una avivada en un lateral genera la chance de un penal. Mena juega rápido para Montes y Fernández se lo lleva puesto. Fue una dudosa sanción del juez Mathías Riquelme, quien se vio firme en su decisión. Fernando Zampedri ejecutó desde los 12 pasos y no falló. En los 33′ abrió la cuenta con un remate impecable, para llegar a su 16º tanto en el campeonato.

    Sin ejercer dominio, desde el trámite y también en la posesión (apenas el 38% en el primer tiempo), los cruzados fueron efectivos. Los árabes fueron audaces para la parte complementaria, porque Lucas Bovaglio sacó a un volante central (Fernández) para incluir a un centrodelantero (Junior Marabel).

    Palestino nunca renunció a ir por el partido. Jonathan Benítez era punzante por el lado izquierdo del ataque, complicando de sobremanera a un Tomás Asta-buruaga que no tenía apoyo del venezolano Bello en esa tarea. La Católica lo estaba pasando mal y la visita estaba cada vez más cerca. Hasta que en los 56′ llegó el empate. Tiro de esquina y el paraguayo Marabel anticipa de cabeza, luego de una mala salida de Bernedo (se estorba con Montes), para el 1-1.

    Para fortuna del local, se recuperó rápido. Tres minutos después ocurrió el 2-1 de Bello. Un balón largo del colombiano Valencia encuentra al llanero, quien hace la diagonal para quedar liberado de marca. Amaga un centro, con la zurda, y termina sacando un remate que se cuela en el primer palo de Salas.

    ¿Aquello le dio más tranquilidad a la UC? En absoluto. Los cruzados reforzaron el overol y resistieron los embates de un elenco árabe que fue una y otra vez, aunque sin precisión en los metros finales. La visita tuvo en tirar centros su arma principal para hacerle daño a Católica. Ampuero y González tuvieron exigencia extra para soportar. A estas alturas del torneo, poco le importaba a Garnero las formas. Era ganar y nada más.

    Sin lirismos, pero con eficacia. Los estudiantiles saltan otra valla y reafirman la pole position rumbo a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Alcanzan los 54 puntos, distanciándose cuatro unidades de O’Higgins, que mañana enfrenta a la U en una final. Un empate en Rancagua sería negocio redondo para la UC.

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, D. González, B. Ampuero, E. Mena; G. Medel (89′, D. Corral); E. Bello, A. Canales (53′, D. Valencia), J. Valencia, C. Montes (82′, A. Farías); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Palestino: S. Salas; I. Garguez, J. Bizama, C. Suárez, J. León; J. Fernández (46′, J. Marabel), F. Montes (87′, F. Meza); D. Zúñiga (83′, P. Parra), J. Abrigo, J. Benítez (77′, I. Alegría); y J. Arias (77′, R. Fernández). DT: L. Bovaglio.

    Goles: 1-0, 33′, Zampedri, de penal; 1-1, 56′, Marabel, cabezazo tras un tiro de esquina; 2-1, 59′, Bello, hace la diagonal y saca un remate de zurda.

    Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Zampedri (UC); Montes, Benítez, León (P).

    Estadio Claro Arena. Asistieron 16 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Más sobre:Fútbol nacionalLa UCPalestinoUniversidad CatólicaLiga de PrimeraChile 2Copa Libertadores

