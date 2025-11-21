BLACK SALE $990
    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    El atacante pone en duda su futuro en el elenco precordillerano. Habla en la antesala del duelo ante Palestino.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Clemente Montes aborda su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera... o quedarme; hay que ver que haremos”. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica recibe este sábado a Palestino en San Carlos de Apoquindo, en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores. En la antesala del encuentro, Clemente Montes participó en el lanzamiento oficial de la Copa UC Sub 17, torneo que vuelve tras siete años, y que el propio jugador vivió en su proceso formativo.

    El extremo valoró la realización del certamen, que reunirá a seis selecciones y dos clubes entre el 16 y el 20 de diciembre. “Es muy importante para los jóvenes, sobre todo para quienes van a jugar, porque les da roce internacional y los prepara para lo que será su futuro si quieren ser profesionales”, explicó.

    Montes recordó su experiencia en la competencia juvenil y la relevancia que tuvo en sus primeros pasos en el club. “El ser un profesional, concentrarse, jugar partidos en el estadio… era un sueño desde chico jugar en San Carlos de Apoquindo”, afirmó. Aunque no pudo levantar la copa en su participación, destaca los aprendizajes y la exigencia del certamen: “Compartes con jugadores que después ves en la televisión jugando en clubes importantes de Europa”.

    Montes ha sido titular en el proceso de Daniel Garnero. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Respecto al momento del plantel, el delantero sostuvo que la pausa por la fecha FIFA no afectó al equipo. “A nosotros el parón no nos influyó. Al contrario, pudimos mejorar detalles, sobre todo en lo que nos cuesta mantener el equipo alto en la presión en los segundos tiempos”, señaló. “Ese es un objetivo claro para este partido, seguir sumando y cumplir el objetivo que tenemos, que es ser Chile 2”, añadió.

    Montes también se refirió a su situación contractual, a pocos meses de finalizar vínculo con el club. “Mi idea es terminar el campeonato de la mejor manera. Después, salir de vacaciones y ver qué vamos a lograr con Católica”, planteó. “Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, sumó.

    Consultado sobre la posibilidad de dar el salto internacional, el jugador reconoció que se siente preparado. “Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo. Ahora lo importante es el partido de mañana”. Añadió que una eventual clasificación a Copa Libertadores podría incidir en su continuidad: “Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”.

    Finalmente, el atacante abordó su ausencia en la última nómina de la Roja. “El entrenador tendrá su decisión, yo la respeto. Tengo que preocuparme de seguir andando bien en el club. Si uno hace bien las cosas, después el resto se da solo”, sostuvo.

