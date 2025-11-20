Bolivia e Italia ya conocen a sus rivales: FIFA define las llaves de los repechajes para el Mundial 2026

Este jueves se llevó a cabo en Suiza el sorteo de los repechajes tanto de la UEFA como de la repesca internacional en la que Bolivia buscará transformarse en el séptimo clasificado de Sudamérica para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Verde comenzará su camino hacia la Copa enfrentando a Surinam en las semifinales de la competencia. El equipo que resulte vencedor deberá pelear por el boleto contra la selección de Irak.

En la otra llave, Nueva Caledonia se medirá contra Jamaica y quien se imponga en esta llave deberá disputar la final contra la República Democrática del Congo.

El repechaje de la UEFA

En el caso de los equipos de Europa, las selecciones se dividieron en cuatro bombos. Las 12 que terminaron en el segundo puesto de los respectivos grupos eliminatorios se distribuyeron entre los Bombos uno, dos y tres.

El Bombo 4 fue integrado por equipos procedentes de la UEFA Nations League como no cabezas de serie. Acá aparecían las selecciones de Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

De esta manera se definieron ocho semifinales que darán paso a cuatro finales por la clasificación al Mundial.

Así, Italia comenzará su lucha clasificatoria contra Irlanda del Norte. El ganador de este cruce deberá medirse como visitante contra Gales o Bosnia y Herzegovina.

En el camino B hacia la cita mundialista Ucrania quedó enfrentado contra Suecia. Quien se imponga acogerá a Polonia o Albania.

En el camino C, Turquía y Rumania competirán para luego enfrentarse con Eslovaquia o Kosovo, quienes forman la semifinal 6.

Por último, Dinamarca se verá las caras contra Macedonia del Norte. Quien triunfe visitará a República Checa o a la República de Irlanda.