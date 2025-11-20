Se despide de la Segunda Profesional: Melipilla es castigado con 36 puntos y desciende al fútbol amateur

Otro duro golpe recibió Melipilla. Hace algunas semanas, la Unidad de Control Financiero había denunciado al club por no haber restituido la garantía para el pago por subrogación a los jugadores. En primera instancia se había desestimado esta denuncia, sin embargo, este miércoles la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó la decisión de castigar a la institución con la resta de 36 puntos. Con esto, descienden al fútbol amateur, a Tercera División.

“La garantía no cumplió su objetivo y quedó disminuida o perjudicada, correspondiendo al club proceder a su reintegro para mantener la disponibilidad de los montos que exigen las bases, lo que fue oportunamente informado y requerido al club”, comenzó diciendo el fallo.

Foto: @cdmelipilla

“No solamente no cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales y previsionales, principal y básica obligación de todo club que dispute un torneo de fútbol profesional en Chile de acuerdo a nuestra normativa, sino que además la garantía constituida para ello conforme a las Bases, solo lo fue en términos formales, ya que su ejecución se vio frustrada, incurriendo en una segunda falta y, al ser requerido para reconstituir la garantía dentro del plazo contemplado en las bases, tampoco lo hizo, haciéndose acreedor a la sanción contemplada en ellas”, añadieron en el escrito.

Los detalles del castigo

Desde la Segunda Sala se estableció la resta de tres unidades por cada semana de atraso en la devolución de la garantía. Esta situación comienza el 26 de agosto, lo que configura un total de 12 semanas, por lo que se le quitarán 36 unidades. De esta manera, se queda en la tabla de posiciones con -18 puntos.

Cabe destacar que en Segunda División Profesional también se produjo el descenso de San Antonio Unido, a causa de graves incumplimientos financieros.

Otros castigos

Las sanciones no son algo nuevo en Deportes Melipilla en los últimos años. En 2024, dentro de la cancha, se quedaron con el título de la Segunda División Profesional, pero el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales generó un castigo de tres puntos, por lo que ese cupo en Primera B lo tomó Deportes Concepción.

Sin embargo, lo peor fue en 2021, cuando participaban de la Primera División. En esa ocasión, se les desafilió del fútbol profesional por graves irregularidades en los contratos de sus jugadores.