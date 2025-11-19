¿Se va de Uruguay?: Marcelo Bielsa convoca a conferencia de prensa en medio de los rumores de un posible adiós

Los rumores sobre la continuidad de Marcelo Bielsa en la banca de Uruguay comienzan a acentuarse. Los medios charrúas hablan de “una relación rota” con el plantel y el 5-1 sufrido ante Estados Unidos alimenta aún más las versiones de un fin de ciclo.

Con el recuerdo vivo de las acusaciones de Luis Suárez y otros jugadores el año pasado después de ese caótico tercer puesto en la Copa América, la AUF anunció una conferencia de prensa para este jueves, a las 20.00, que hace crecer las versiones de una posible salida, pues el DT había hablado tras la goleada en Tampa.

Si bien su estadística al frente de la Celeste es de 16 triunfos, ocho empates y siete derrotas, consiguiendo la clasificación al Mundial en el cuarto puesto, el rosarino sigue cuestionado por sus métodos y por la irregularidad que ha mostrado el equipo en los últimos meses.

Feroz autocrítica

“Me siento responsable de todo esto. Lo que pienso es que no tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos. De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido así contra el grupo secundario de Estados Unidos”, expresó tras la debacle en Norteamérica.

En esa línea, insistió en que quizás el problema esté en la banca y no en los futbolistas. “Con mi cuerpo técnico hacemos mucho por el desarrollo de este equipo. Cuando usted hace mucho, y se ven estos resultados, quiere decir que no lo está haciendo bien”, sostuvo.

“El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir”, manifestó posteriormente el director deportivo, Jorge Giordano.

A pesar de ese respaldo, las dudas crecen y la continuidad de Bielsa parece no estar asegurada.