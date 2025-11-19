“Me hago responsable”: Marcelo Bielsa pone en duda su continuidad en Uruguay tras catastrófica goleada ante Estados Unidos

“Una paliza vergonzosa”. Así calificó el diario El Observador la estrepitosa goleada por 5-1 que sufrió Uruguay a manos de Estados Unidos, en un duelo donde Marcelo Bielsa se enfrentó a uno de sus más destacados discípulos: Mauricio Pochettino.

Lo vivido en el Raymond James Stadium de Tampa pone una enorme alerta sobre el desgastado proceso que vive el exentrenador de la Roja en el cuadro charrúa, que terminó clasificando con lo justo al Mundial de Norteamérica.

Los primeros 45 minutos fueron una verdadera pesadilla para la Celeste, pues se fueron al descanso cayendo por 4-1, con tantos de Sebastian Berhalter (17′), un doblete de Alex Freeman (20′ y 31′) y otro tanto de Diego Luna (42′). El descuento lo puso Giorgian de Arrascaeta, a los 45′. Hacía 46 años que los orientales no recibían cuatro goles en un primer tiempo.

Con ese resultado, el segundo tiempo estuvo de más. De hecho, la expulsión de Rodrigo Bentancur (64′) le añadió una dosis más de desigualdad al encuentro, que tuvo espacio para un último gol de Tanner Tessmann, cuatro minutos más tarde, lo que hizo más humillante la paliza.

La profunda autocrítica

El mal desempeño fue reconocido por Marcelo Bielsa, quien puso en su duda su continuidad en la selección uruguaya. "Me hago responsable. Esta derrota es un argumento para hacer una crítica muy grande a mi gestión”, afirmó el entrenador.

“Si hay algo que se mantuvo, es la fiereza competitiva de los jugadores uruguayos, que es algo histórico. No pasa por eso; pasa por proponer un funcionamiento con el que superes al rival. Y no lo estamos logrando”, añadió.

En esa línea, insistió en que quizás el problema esté en la banca y no en los futbolistas. “Con mi cuerpo técnico hacemos mucho por el desarrollo de este equipo. Cuando usted hace mucho, y se ven estos resultados, quiere decir que no lo está haciendo bien”, sostuvo.

“Entonces todo eso genera la autocrítica primero, la revisión y ver si en ese procedimiento este no es un problema de jugadores, es un problema de utilización y de gestión de los recursos con los que cuenta la selección uruguaya y de ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido contra el grupo secundario de Estados Unidos”, lamentó.

El mal momento de Uruguay, que bajo la administración de Bielsa jamás había perdido por más de dos goles, abre todas las interrogantes hacia el futuro del proceso, a solo ocho meses del Mundial y con un rendimiento en sostenido declive.