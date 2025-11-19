Cristóbal Campos no se guarda nada a la hora de hablar de Michael Clark. El timonel de Azul Azul está en el centro del debate después del dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero, que le impuso una multa de 65.000 UF, cerca de 2.500 millones de pesos, y una inhabilidad temporal de cinco años para ejercer como director o ejecutivo principal en las entidades contempladas en el artículo 36 y el inciso primero del artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980.

El presidente laico afirmó que no renunciará a la testera de Universidad de Chile. "Yo voy a seguir siendo presidente de la U. Vamos a apelar en todas las instancias. Vamos a apelar, porque considero que muchos de los descargos a los cargos hechos no se toman en cuenta”, declaró en la radio Cooperativa.

Cristóbal Campos barre con Michael Clark: “El mismo payaso que me echó del club; un títere más de los que ya sabemos”

A través de una de sus cuentas en Instagram, el guardameta, quien se prepara para volver a la actividad y asumió como gerente deportivo en Provicial Talagante, apunta contra Clark como responsable de su salida de la U.

“El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada, sin saber nada y excusándose para sacarme del club hasta el día de hoy sin dar la cara. Sin esperar la resolución de un juez (vendido de FF)”, dispara inicialmente.

La descarga continúa. “El mismo que me dejó sin nada teniendo aún un año de contrato. El mismo que en las malas del club nos dejó tirados y quería tenerme un año corriendo fuera de la cancha como a Cañete. El que ahora levanta una copa y se vende con la gente tirándoles mierda a las otras instituciones”, prosigue Campos.

El incendiario posteo de Cristóbal Campos (Foto: @Cris1obalAlejandro)

“Supieran los que te conocemos que nos tienes conocimiento de lo que es el fútbol. Solo eres un aficionado de camiseta y corbata del rugby, un títere más de los que ya sabemos”, continúa.

La conclusión es igualmente categórica: “Cuando se hace el mal, no puedes tapar el sol con un dedo, inepto”.