Cristóbal Campos persiste en su afán de volver al fútbol competitivo, después del accidente automovilístico que protagonizó en septiembre del año pasado.

El exarquero de Universidad de Chile y San Antonio Unido trabaja desde comienzos de octubre con el plantel de Provincial Talgante, el club que eligió para intentar retomar su carrera deportiva. Paralelamente, la entidad anunció la nueva responsabilidad que asumirá: será el gerente deportivo de la institución.

La función que asumirá Cristóbal Campos mientras espera volver a jugar

El club anunció el rol clave que cumplirá Campos en su orgánica institucional. "Nos llena de orgullo anunciar que Cristóbal Campos será nuestro nuevo Gerente Deportivo, sumándose al trabajo de esta directiva 2026, con un solo y claro objetivo: alcanzar el tan anhelado ascenso“, consigna la entidad que milita en Tercera B, la quinta categoría del fútbol chileno.

Cristóbal Campos, el día en que volvió a jugar con público, en un partido amistoso. (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Sin embargo, la institución no deja de mencionar el principal propósito que tiene Campos. "Hoy, nuestro querido Cristóbal Campos continúa su incansable lucha por volver a defender nuestro arco bajo los tres tubos; sin embargo, mientras aquello sucede, asumirá un rol clave dentro de nuestra institución“, consigna la misma comunicación. También lo describe como ”parte fundamental" de camino en 2026.

La lucha por volver

En julio, en una entrevista con El Deportivo, el golero comentó su realidad y sus expectativas. "Hay un caso más que he leído, de hace 10 años en Europa. Ahora digo que es mi gran respaldo quizás para volver al profesionalismo. Mi meta u objetivo está a final de año. Mi sueño, te puedo decir, no es porque sea conformista, a temprana edad ya lo cumplí, que fue jugar en Universidad de Chile y jugar en la selección chilena. Esos eran mis mayores sueños. Jugar en Europa también lo logré, con 17 años. Tengo sueños todavía, en la vida. Para mí, esto que estoy pasando ahora son objetivos que tengo que ir superando día tras día, porque todo va en base a cómo me vaya recuperando y a lo que vaya siendo más natural, más flexible. Ya veré si logro volver a jugar, en mi mente ya lo está. Si llego jugar un partido, creo que podría decir ‘misión cumplida’, soy el primero en Sudamérica, pero también transmitir en una charla esa experiencia. Lo veo más como un objetivo“, puntualizaba.

Por esos días, recién se planteaba la idea de volver a entrenar con un equipo. Ya lo había hecho con el respaldo de Luis Marín, entonces tesoreero del Sifup. “He hablado con jugadores. Me dicen ven a entrenar, no sé, ‘súmate acá’. En la U también querían que fuera a entrenar a los más grandes, pero voy paso a paso. Estoy haciendo algo que no había hecho nunca, que es tener paciencia para hacer las cosas. No soy alguien paciente. Entonces, tengo que quemar aún mis procesos. Tengo que tener un alta médica. Solo tengo un permiso que fue el día del partido. Quiero llegar a esa alta médica haciendo de todo, que es lo primordial para mí, para poder seguir. Ya veremos después qué se nos viene o si puedo lograr entrenar en un club o poder jugar. Yo, por lo menos, me veo haciendo lo mismo que antes y a gran nivel.