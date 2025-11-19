BLACK SALE $990
    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica

    El cuadro talquino envió a la ANFP una misiva muestra su disconformidad con el equipo de jueces liderado por Mathías Riquelme. Incluso, solicita "antecedentes técnicos, operativos y arbitrales relacionados al funcionamiento del sistema VAR".

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos Tapia
    Rangers reclamó formalmente a la ANFP por el arbitraje del duelo ante San Marcos. Foto: Photosport.

    Este martes comenzó la liguilla del Ascenso, buscando al segundo equipo de la B que subirá a la Liga de Primera para la temporada 2026. Uno de los partidos de la jornada fue la victoria de San Marcos de Arica por 2-0 sobre Rangers, en Talca. Mientras los nortinos dieron un paso importante hacia las semifinales del mini torneo, los rojinegros quedaron frustrados. No solo por el resultado.

    El club de la Región del Maule le mandó una carta oficial de reclamo a la ANFP por el arbitraje. En la tienda talquina quedaron muy disconformes con el trabajo del cuerpo arbitral encabezado por Mathías Riquelme. En la misiva, solicitan que les aclaren el por qué, según ellos, no se revisaron varias jugadas polémicas del duelo. Consideran que el sistema de videoarbitraje no funcionaba. Una de las novedades de la liguilla es que hay VAR, a diferencia de la temporada regular del Ascenso.

    La carta de Rangers a la ANFP, a la que tuvo acceso El Deportivo, inicia así: “Junto con saludar cordialmente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente todos los antecedentes técnicos, operativos y arbitrales relacionados al funcionamiento del sistema VAR y al desempeño arbitral en el encuentro disputado ayer (martes) ante San Marcos de Arica, correspondiente a la Liguilla de Ascenso”.

    “Como institución, hemos recibido múltiples reportes y observaciones que nos llevan a sospechar que el sistema VAR no habría funcionado de manera correcta durante el desarrollo del partido, lo cual reviste una gravedad mayor considerando las instancias competitivas en que nos encontramos”, añaden.

    En la carta, Rangers puntualiza cuáles son aquellas jugadas polémicas, según su criterio. “En este contexto, y dado lo que se comenta públicamente respecto a árbitros encargados del VAR fuera de su zona de trabajo durante el partido, como también incongruencias técnicas relacionadas con acciones relevantes del juego, solicitamos información clara, formal y detallada respecto del funcionamiento del sistema y la toma de decisiones en las siguientes jugadas: tarjeta roja a Matías Sandoval, minuto 21; posible infracción por juego brusco grave de Marcos Camarda sobre José Luis Gamonal, minuto 27:04; codazo de Augusto Barrios a Javier Araya, minuto 60:50; posible mano penal de Javier Rivera en área rival, minuto 67:10”. Además de estas cuatro acciones mencionadas, los piducanos reclaman también una falta sobre Claudio Servetti no sancionada durante un tiro libre.

    “Considerando que la tecnología VAR existe precisamente para asegurar justicia deportiva, transparencia y resguardo del espectáculo, resulta indispensable para nosotros contar con los antecedentes oficiales que permitan aclarar si el sistema funcionó correctamente, si hubo interrupciones, fallas, limitaciones técnicas o incumplimiento de los protocolos establecidos”, agrega el club de Talca.

    Con todos estos planteamientos, Rangers solicitó: un informe técnico completo del funcionamiento del VAR en este encuentro; registro de ubicación, operación y desempeño del equipo arbitral VAR durante el partido; audios, secuencias y razonamientos arbitrales asociados a las jugadas antes mencionadas; y cualquier incidente técnico, operativo o administrativo que haya afectado el uso del sistema VAR.

    “Agradecemos acusar recibo de esta solicitud y responder a la brevedad posible, considerando que se trata de un compromiso deportivo de alta relevancia en que el trabajo de toda una temporada puede verse afectado por decisiones o condiciones que, de haber funcionado plenamente, podrían haber ofrecido un marco competitivo más justo y acorde al estándar que esta tecnología promete entregar”, finalizó la nota de reclamo del cuadro rojinegro.

    “Es muy sospechoso que todas esas jugadas no hayan sido revisadas”, indican a El Deportivo desde Rangers. Mientras que en la ANFP aseguran que el videoarbitraje estaba en funcionamiento. Esta protesta le agrega otro ingrediente a la revancha, que se jugará este domingo en Arica, a las 12 horas.

