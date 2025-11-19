BLACK SALE $990
    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Este miércoles se dio a conocer la última clasificación de 2025, que determinará los bombos para el sorteo del Mundial, a realizarse en dos semanas más. Los triunfos sobre Rusia y Perú le permitieron a la Roja un ascenso, aunque sigue como la penúltima de Conmebol.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Chile subió en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50. SIPA/PHOTOSPORT

    Este miércoles se dio a conocer la actualización del ranking FIFA de selecciones, después de la última ventana internacional del año, determinante de cara al sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington. Chile, ausente de la cita planetaria del año venidero, recibió una buena noticia porque subió en el escalafón. De igual manera, está lejos de la vanguardia.

    En el ranking del mes de octubre, la selección chilena se ubicaba en el puesto 56º a nivel mundial, luego de superar a Perú en el amistoso jugado en el Bicentenario de La Florida, único encuentro de esa ventana internacional. Para noviembre, el panorama fue mejor, luego de ganar sus dos partidos de esta fecha FIFA: 2-0 a Rusia y 2-1 sobre Perú.

    La Roja subió tres lugares en el ranking, para ubicarse en el lugar 53º, con 1457,84 puntos. Tuvo un crecimiento de 10,91 puntos, venciendo en los dos partidos que tuvo en su gira por la ciudad de Sochi. De hecho, quedó cerca de pasar a los peruanos, que cayeron tres puestos y quedaron en la 52ª ubicación. Pese al ascenso, Chile permanece como la novena selección de la Conmebol, lo que va en dirección con la no clasificación a la Copa del Mundo siendo el colista de Sudamérica en las recientes Eliminatorias.

    Otro detalle que refleja la actualización del listado es que la selección nacional está mejor ubicada que todos los elencos que jugarán el repechaje intercontinental para acceder al Mundial: República Democrática del Congo (56º), Irak (58º), Jamaica (70º), Bolivia (76º), Surinam (123º) y Nueva Caledonia (149º). Este aspecto ahonda la desazón de no haber siquiera accedido a la repesca, en una Copa del Mundo que tendrá a 48 participantes.

    En la parte alta de la tabla, España cierra el año en el primer lugar del ranking FIFA. Los hispanos concretaron este martes su boleto a la Copa Mundial, tras empatar con Turquía. Más allá de la demora, en relación con otras potencias, los campeones de Europa tenían encaminada su clasificación. El 2º es Argentina, que jugó solo un partido en la última ventana de amistosos, contra la débil Angola. El podio lo completa Francia.

    El nuevo ranking da cuenta de cuáles seleccionados serán los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2026. Además de los anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá), los otros nueve elencos mejor ubicados estarán en el bombo 1. Son los siguientes: España (1º), Argentina (2º), Francia (3º), Inglaterra (4º), Brasil (5º), Portugal (6º), Países Bajos (7º), Bélgica (8º) y Alemania (9º).

