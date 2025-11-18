BLACK SALE $990
    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Los hispanos dejaron ir la opción de acceder con cien por cien de rendimiento y sin goles en contra. De todos modos, tenían prácticamente asegurado su boleto. También se sumaron Austria, Escocia, Suiza y Bélgica.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Dani Olmo, al momento de anotar la primera cifra española. @SEFútbol/X

    Un trámite fue para España su último partido de Eliminatorias frente a Turquía. Los hispanos llegaron al duelo final con campaña perfecta y sin goles en contra frente a un equipo otomano que necesitaba ganar en Sevilla por siete goles de diferencia para sellar su paso al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si bien no tuvieron problemas para conseguir el boleto, lo pasaron muy mal ante el equipo de Vincenzo Montella y terminaron cediendo un amargo empate 2-2.

    A pesar de la campaña local, el estadio La Cartuja lució a medio llenar. Además, el equipo de Luis de la Fuente no contó con Lamine Yamal, quien se ausentó por lesión en medio de la polémica entre Barcelona y la Federación.

    La ausencia del astro no influyó al comienzo, pues la Roja llegó al gol antes de los cuatro minutos tras un desborde de Marc Cucurella, que no pudo conectar Fabián Ruiz pero sí Dani Olmo, quien definió con calidad dentro del área.

    El gol no cambió mucho el trámite del partido porque la presión sobre la salida turca se mantuvo y las subidas de los extremos. Además, supo aprovechar muy bien los pelotazos largos de sus centrales, generando situaciones constantes de riesgo.

    Para la media hora de juego, el portero Altay Bayindir ya había sacado dos pelotas claras de gol, siendo el responsable de que los pupilos de Montella no estuviesen perdiendo por una diferencia mayor.

    A los 42′, llegó lo impensado: el empate turco. Tras un córner, el balón fue capturado en el área por Deniz Gül, quien batió al meta visitante tras un pase de Baris Yilmaz.

    Para el segundo tiempo, De la Fuente mandó a la cancha al goleador Ferrán Torres, para empezar a darle contundencia a la gran cantidad de llegadas. Pero la apuesta no fue del todo exitosa. Al contrario, la visita se puso en ventaja a los 54′, a través de un remate desde fuera del área de Salih Özcan.

    La confusión y sorpresa se instalaron en La Cartuja. Sin embargo, antes de que se desbordara todo, Mikel Oyarzábal aprovechó un rebote tras un disparo de Yéremy Pino y empató el marcador en la boca del arco.

    El partido se tornó abierto y Turquía quiso aprovechar al máximo las licencias de los centrales españoles. Gilmaz tuvo el 3-2, pero Unai Simón estuvo brillante para sacarla al córner.

    España clasificó con una igualdad que al menos lo sigue manteniendo como el único equipo que nunca ha perdido como local en Eliminatorias, un récord que se mantendrá, al menos, hasta el proceso para la cita de 2034.

    Austria y Escocia clasifican

    Donde sí hubo emociones fue en la definición del Grupo H, donde Austria y Bosnia y Herzegovina se medían en Viena. Los locales llegaban con dos puntos de ventaja sobre su rival, por lo que con un empate les bastaba para clasificar al Mundial. No obstante, la visita fue la que se puso en ventaja a los 12′, a través de Haris Tabakovic.

    Recién, a los 77’, el anfitrión reaccionó a través de Michael Gregoritsch, quien logró el 1-1 que les dio el boleto a la cita de Norteamérica después de 28 años de ausencia.

    En el Grupo C también se vivió una definición electrizante entre Escocia y Dinamarca. Los británicos recibían a sus rivales con la necesidad de ganar, pues se encontraban un punto abajo. Y consiguieron la hazaña sobre el final, venciendo 4-2 en Glasgow.

    Scott McTominay abrió la cuenta para el local, a los 3′. Rasmus Hojlund empató de penal a los 58′, pero Lawrance Shankland puso la ventaja para los dueños de casa a los 78′. Sin embargo, cuatro minutos más tarde igualó Patrick Dorgu, a los 82′. Con un hombre más, los escoceses llegaron a la victoria con un agónico tanto en los descuentos de Kieran Tierney (90+3′). Luego, a los 90+9′, Kenny McLean puso la guinda y desató totalmente la fiesta.

    También Bélgica clasificó goleando 7-0 a Liechstenstein y Suiza empató a 1-1 en su visita a Kosovo y también selló su paso al Mundial.

    Más sobre:FútbolEliminatorias EuropeasMundial 2026EspañaTurquíaAustriaEscociaSuizaBélgica

