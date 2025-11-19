Un debutante y dos regresos al Mundial: Curazao, Panamá y Haití abrochan su clasificación a la Copa del Mundo

Una última fecha dramática se vivió en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Curazao hizo historia y jugará por primera vez un Mundial, mientras que Panamá, que compitió en Rusia 2018, y Haití, que lo hizo en Alemania 1974, volverán a disputar el máximo torneo de selecciones del planeta. Además, Surinam y Jamaica irán al repechaje luego de acabar como los dos mejores segundos en la fase de grupos.

En el zona A, al combinado surinamés se le escapó de las manos la clasificación directa. Tenían la primera opción, pero perdieron su duelo por 3-1 contra Guatemala. En tanto, la selección panameña, que llegaba segunda a esta última jornada, derrotó por 3-0 a El Salvador y amarró el primer lugar, con 12 puntos, y los boletos directos. Cabe destacar que los líderes de cada grupo acceden al Mundial y los dos mejores terceros van a repechaje.

En el Grupo B, un histórico día vivió Curazao. Clasificó luego de una tensa definición en Kingston contra Jamaica, que necesitaba ganar en casa para meterse en la Copa del Mundo. El combinado curazoleño logró resistir e igualó sin goles, con lo que se quedó en la cima con 12 unidades, mientras que los jamaiquinos, con 11, van al repechaje

Por último, en el Grupo C se produjo el fracaso de Reinaldo Rueda con Honduras, que igualó sin goles de visita ante Costa Rica. El triunfo de Haití 2-0 sobre Nicaragua generó que llegaran al liderato con 11 puntos, mientras que el elenco del estratega colombiano fue segundo con 9. Además, por el criterio de goles anotados (ya que tenía la misma diferencia de goles que Surinam) acabó como el peor segundo de la fase de grupos, sin chances de ir al Mundial.

El resto de los clasificados

Hace pocos días, África ya había definido a sus representantes en la cita planetaria: Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Túnez, Sudáfrica y el debutante Cabo Verde. El representante de la repesca quedó en manos de República Democrática del Congo.

Asia tiene dos selecciones que se estrenarán en la cita mundialista: Jordania y Uzbekistán. Las otras seis son nombres conocidos: Japón, Corea del Sur, Irán, Qatar, Arabia Saudita Irak y Australia, nación oceánica que se elimina en esta confederación.

En Oceanía, Nueva Zelanda estará en una Copa del Mundo por tercera vez y Nueva Caledonia aseguró un boleto para el repechaje de marzo, en México.

En tanto, este martes España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia aseguraron su boleto directo a Norteamérica. De esta manera se suman a Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Noruega, Inglaterra y Croacia, selecciones que ya habían amarrado su participación.

Por último, en los playoffs de la UEFA (repechaje europeo) jugarán: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa. Además, Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte también estarán, pero por su posición en la Nations League.