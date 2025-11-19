BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un debutante y dos regresos al Mundial: Curazao, Panamá y Haití abrochan su clasificación a la Copa del Mundo

    Este martes se definieron las Eliminatorias de la Concacaf, instancia en la que se sumaron tres nuevos clasificados al Mundial y dos al repechaje.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Selección de Panamá en X.

    Una última fecha dramática se vivió en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Curazao hizo historia y jugará por primera vez un Mundial, mientras que Panamá, que compitió en Rusia 2018, y Haití, que lo hizo en Alemania 1974, volverán a disputar el máximo torneo de selecciones del planeta. Además, Surinam y Jamaica irán al repechaje luego de acabar como los dos mejores segundos en la fase de grupos.

    En el zona A, al combinado surinamés se le escapó de las manos la clasificación directa. Tenían la primera opción, pero perdieron su duelo por 3-1 contra Guatemala. En tanto, la selección panameña, que llegaba segunda a esta última jornada, derrotó por 3-0 a El Salvador y amarró el primer lugar, con 12 puntos, y los boletos directos. Cabe destacar que los líderes de cada grupo acceden al Mundial y los dos mejores terceros van a repechaje.

    Selección de Panamá en X

    En el Grupo B, un histórico día vivió Curazao. Clasificó luego de una tensa definición en Kingston contra Jamaica, que necesitaba ganar en casa para meterse en la Copa del Mundo. El combinado curazoleño logró resistir e igualó sin goles, con lo que se quedó en la cima con 12 unidades, mientras que los jamaiquinos, con 11, van al repechaje

    Por último, en el Grupo C se produjo el fracaso de Reinaldo Rueda con Honduras, que igualó sin goles de visita ante Costa Rica. El triunfo de Haití 2-0 sobre Nicaragua generó que llegaran al liderato con 11 puntos, mientras que el elenco del estratega colombiano fue segundo con 9. Además, por el criterio de goles anotados (ya que tenía la misma diferencia de goles que Surinam) acabó como el peor segundo de la fase de grupos, sin chances de ir al Mundial.

    El resto de los clasificados

    Hace pocos días, África ya había definido a sus representantes en la cita planetaria: Argelia, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Túnez, Sudáfrica y el debutante Cabo Verde. El representante de la repesca quedó en manos de República Democrática del Congo.

    Asia tiene dos selecciones que se estrenarán en la cita mundialista: Jordania y Uzbekistán. Las otras seis son nombres conocidos: Japón, Corea del Sur, Irán, Qatar, Arabia Saudita Irak y Australia, nación oceánica que se elimina en esta confederación.

    En Oceanía, Nueva Zelanda estará en una Copa del Mundo por tercera vez y Nueva Caledonia aseguró un boleto para el repechaje de marzo, en México.

    En tanto, este martes España, Bélgica, Suiza, Austria y Escocia aseguraron su boleto directo a Norteamérica. De esta manera se suman a Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Noruega, Inglaterra y Croacia, selecciones que ya habían amarrado su participación.

    Por último, en los playoffs de la UEFA (repechaje europeo) jugarán: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa. Además, Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte también estarán, pero por su posición en la Nations League.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolConcacafCurazaoHaitíPanamáMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión política de Evópoli sugiere apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta

    EE.UU. rechaza propuesta de dimisión de Maduro tras período de transición y Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA

    RN formaliza apoyo institucional a Kast para el balotaje: “No podemos permitir la continuidad del actual gobierno”

    Detienen a seis sujetos en dos operativos policiales que dejaron drogas, municiones y armas incautadas en La Pintana

    Detienen a cantante urbano Jere Klein por microtráfico de drogas

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    Parisi invita a Kast y Jara a su programa de streaming y anuncia que definirá su voto mediante consulta digital del PDG

    Parisi invita a Kast y Jara a su programa de streaming y anuncia que definirá su voto mediante consulta digital del PDG

    4.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    5.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Comisión política de Evópoli sugiere apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta
    Chile

    Comisión política de Evópoli sugiere apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta

    RN formaliza apoyo institucional a Kast para el balotaje: “No podemos permitir la continuidad del actual gobierno”

    Detienen a seis sujetos en dos operativos policiales que dejaron drogas, municiones y armas incautadas en La Pintana

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones
    Negocios

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Economía se desacelera en el tercer trimestre principalmente por minería, pero inversión alcanza su mayor nivel desde 2019

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Un debutante y dos regresos al Mundial: Curazao, Panamá y Haití abrochan su clasificación a la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Un debutante y dos regresos al Mundial: Curazao, Panamá y Haití abrochan su clasificación a la Copa del Mundo

    “Me hago responsable”: la feroz autocrítica de Marcelo Bielsa en Uruguay tras catastrófica goleada ante Estados Unidos

    San Marcos de Arica pone un pie y medio en las semifinales de la liguilla con una clara victoria de visita ante Rangers

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    EE.UU. rechaza propuesta de dimisión de Maduro tras período de transición y Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA
    Mundo

    EE.UU. rechaza propuesta de dimisión de Maduro tras período de transición y Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?