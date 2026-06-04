La rusa Mirra Andreeva termina con el invicto de la ucraniana Marta Kostyuk y avanza a su primera final en Roland Garros

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha trasladado en estas dos semanas al tenis, donde los enfrentamientos y declaraciones cruzadas entre las jugadoras de ambas naciones en conflicto se han tomado las portadas de la prensa francia en medio de Roland Garros.

En los estrictamente tenístico, este jueves se disputó la primera semifinal del cuadro femenino, donde la rusa Mirra Andreeva (8ª) superó por 6-1 y 6-3 a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª), una victoria que le significó a la primera una revancha de lo sucedido en la final de Madrid.

La vencedora supo adaptarse bien al fuerte viento que corría en París durante el primer set y sacó una amplia ventaja. Luego, ante la amenaza de lluvia, se activó el techo retráctil de la Philippe Chatrier. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la siberiana mantuviera la regularidad, mientras su rival caía presa de la ansiedad y perdía su invicto en arcilla esta temporada.

Como ya ha sido habitual desde el inicio del conflicto bélico, no hubo saludo en la red entre las jugadoras.

¿Final rusa?

Con 19 años, Andreeva superó su techo de semifinales en París que había conseguido en 2024, y se convirtió en la quinta jugadora más joven en acceder a la final de Roland Garros en los últimos tres decenios y buscará su primer grand slam ante la ganadora del partido que sostendrán su compatriota Diana Shnaider (23ª) y la sorprendente polaca Maja Chwalinska (114ª).

En caso de que Shnaider avance, no habría banderas de Rusia ni himno en el partido ni en la ceremonia de premiación, debido a las medidas impuestas por los organismos del tenis en contra de las exponentes rusas por el rol de su nación en la invación a Ucrania.