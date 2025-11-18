Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

Mientras los hinchas de Deportes Concepción cantaban en el estadio Ester Roa, los jugadores del club abrazaban a Joaquín Larrivey. Sus dos goles, uno de cabeza y otro de penal, fueron lo que desniveló para que pudieran vencer por 2-1 a Deportes Antofagasta, por la ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. El León de Collao se ilusiona con las semifinales y con volver a Primera División tras un tortuoso periplo por el amateurismo.

El comienzo fue parejo, con ambos elencos generando peligro. Los dirigidos por Luis Marcoleta golpearon primero a los 26′, luego de un penal cobrado por el árbitro Franco Jiménez tras una clara infracción sobre Brayan Hurtado. Tras los reclamos de los locales, Andrés Souper se puso frente al balón y definió con un ajustado remate a la derecha del meta Nicolás Araya.

Pero el León de Collao no cambió la fórmula. Continuó acercándose al arco rival y tuvo premio, con su gran nombre como protagonista: Joaquín Larrivey. A los 34’, el artillero de 41 años capitalizó un buen centro desde la derecha. Se anticipó a su marca y, casi sin saltar, giró la cabeza para anotar el empate 1-1.

El equipo Puma aún no se reponía de ese revés cuando, durante un ataque de Concepción, Matías Contreras bajó en el área a Larrivey. Penal para los Lilas, que el ex Universidad de Chile aprovechó para el 2-1 a los 38′.

Foto: Marco Vázquez/Photosport MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

En el segundo tiempo, la escuadra de Patricio Almendra salió a buscar el tercer tanto. Antofagasta no despertó y a los 57′ se le complicó cualquier posibilidad de reacción, ya que Brayams Viveros recibió la segunda tarjeta amarilla por una fuerte infracción sobre Larrivey.

En los últimos 30 minutos, los de Marcoleta solo se limitaron a contragolpear y a resistir las arremetidas de Concepción, que estuvo muy cerca del tercer tanto. Al final, fue 2-1.

Llave abierta

Una vez terminado el duelo, el mencionado Larrivey sabía que la diferencia pudo ser mayor y que perdonaron: “Se nos puso cuesta arriba al principio. Hicimos un muy buen primer tiempo. Al final (después de la expulsión) nos faltó tranquilidad y mayor precisión para aumentar la ventaja, tendríamos que haber hecho algún gol más”, dijo a TNT Sports.

Con este resultado y a pesar de las complicaciones del equipo nortino en el Ester Roa, todo está abierto para el encuentro de vuelta, que será el próximo domingo 23 de noviembre a las 12.00 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán.