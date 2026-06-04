Sector de los semiconductores “pincha” con Broadcom y CrowdStrike pero el Ipsa queda a un paso de recuperar rentabilidad 2026

El S&P 500 anota una caída de 0,1% en la jornada del jueves y el Nasdaq Composite acumula un retroceso de 0,8%, arrastrados por una liquidación en acciones de semiconductores tras resultados y guías decepcionantes de Broadcom y CrowdStrike.

En sentido contrario, el Dow Jones avanza 730 puntos, equivalente a un alza de 1,4%, en lo que sería su mejor jornada desde el 30 de abril, liderado por UnitedHealth, que sube 6%, y Walmart, que gana 2%.

Las mayores caídas del día las protagonizan Broadcom, cuya acción opera con un desplome de 14% tras reportar ingresos por debajo de lo esperado en su segundo trimestre fiscal, y CrowdStrike, que cede 10% después de entregar una guía de ingresos para el segundo trimestre que no convenció al mercado.

Ambas empresas arrastran al sector de semiconductores: el ETF VanEck Semiconductor (SMH) pierde más de 3%, Arm Holdings y Micron Technology ceden más de 6% cada una, y Marvell Technology, que ayer se disparó tras declaraciones de Nvidia, retrocede 5%.

Boroadcom proyectó ingresos por chips de inteligencia artificial de US$ 16.000 millones para el tercer trimestre fiscal, por debajo de los US$ 17.200 millones esperados Esa diferencia generó dudas sobre la velocidad de crecimiento del negocio de IA, justo después de una fuerte subida de la acción impulsada por el entusiasmo en torno a ese segmento.

“Además, Broadcom no elevó sus objetivos anuales de IA, algo que muchos inversionistas esperaban, y persistieron preocupaciones sobre márgenes más bajos en algunos contratos de chips personalizados”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Estas caídas opacan el alza de ON Semiconductor, que tocaron un récord histórico de casi US$ 135 dólares, lo que de alguna manera sirve para sostener que aún hay mucho interés en el ámbito de las empresas de semiconductores, que supone la capa que soporta el boom de la IA

“En lo que va de año, sus acciones han subido un espectacular 123%, lo que demuestra que los grandes fondos de inversión tienen un apetito enorme por las empresas de hardware”, dijo Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria.

Bolsa de Santiago sube gracias a los bancos

En Chile, la situación es mejor que en Estados Unidos y la Bolsa de Santiago muestra un alza de 1% a dos horas de arranque de las operaciones.

El Ipsa se estaciona en los 10.466 puntos y está a punto de recuperar su rentabilidad en lo que va de 2026.

Las acciones se mejor desempeño entre los grandes valores son Falabella (2,11%), Latam (1,12%), Banco de Chile (2,32%) y Bci (2,21%) y Banco Santander (2,13%).

Estas subidas anulan la caída de SQM, la empresa más valiosa del mercado, que cae 0,95%.

Medio Oriente

La jornada se produce en el contexto de una semana de presión para Wall Street, marcada por la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Irán atacó el aeropuerto internacional de Kuwait en la madrugada del miércoles, mientras que un día antes el Comando Central de Estados Unidos informó haber neutralizado múltiples misiles balísticos y drones iraníes, y haber ejecutado “ataques de autodefensa” en la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico, en respuesta a lo que calificó como “intentos de ataque” por parte de Teherán.

Esos movimientos colocan al S&P 500 en terreno negativo en la semana, interrumpiendo una racha de nueve semanas consecutivas de alzas.