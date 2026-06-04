Las empresas que sorprendieron a LarrainVial tras la entrega de resultados en Chile, Perú y Colombia

La temporada de entrega de resultados correspondiente al primer trimestre del año terminó en Chile, Perú y Colombia.

Bajo el título “Las materias primas toman el relevo mientras la demanda interna pierde fuerza”, LarrainVial emitió un informe el pasado 1 de junio donde analizó en extenso las cifras entregadas por las compañías bajo su cobertura en los tres países, destacando aquellas que generaron una sorpresa negativa o positiva.

El reporte apuntó que los resultados de la región andina durante el primer cuarto del año mostraron que “los impulsos de las materias primas siguen siendo el motor de las ganancias regionales, con la fortaleza del litio, el cobre y el oro apoyando a Chile y Perú, mientras que Colombia continúa rezagada en medio de precios del petróleo más estables”

Además, sostuvo que el impulso de las empresas fuera del ámbito de materias primas y orientadas al mercado interno “se enfrió en toda la región, especialmente en Chile”, a la vez que “eventos puntuales continuaron desempeñando un papel importante, sobre todo la provisión para el impuesto a la riqueza registrada en las instituciones financieras colombianas”.

Respecto del sector financiero en particular, LarrainVial comentó que a nivel regional se registra un cambio, “pasando de ser pilares fundamentales a fuentes de resiliencia más selectivas. En Chile, el sector se convirtió en un lastre evidente ante una menor variación de la UF y menores ingresos de tesorería. En Perú, el sector financiero continuó impulsando el crecimiento de las ganancias gracias a un ciclo crediticio saludable”.

Mientras, “en Colombia, el impuesto a la riqueza, un efecto extraordinario, empañó el desempeño operativo subyacente, por lo demás sólido, del sector”. Cabe recordar que en febrero de este año el gobierno colombiano creó un impuesto al patrimonio de carácter excepcional para personas jurídicas, aplicable únicamente para el ejercicio 2026.

Con este telón de fondo, apuntó que “las empresas con mejor desempeño de la temporada combinaron un sólido crecimiento de las ganancias con resultados positivos inesperados”.

“De cara al futuro, creemos que los inversionistas continuarán enfocándose en las ganancias, buscando capitalizar oportunidades para revisiones al alza en un entorno cada vez más influenciado por la dinámica de los precios de las materias primas y la reversión de efectos extraordinarios que han distorsionado las cifras reportadas en la región”, dijo la firma.

Chile

LarrainVial indicó en su reporte que, para identificar a las empresas con mejor desempeño, compararon el crecimiento de sus ganancias con su capacidad para superar sus estimaciones.

Así, las empresas con mejor desempeño en una temporada combinan “un fuerte crecimiento de las ganancias (superior a dos dígitos) con sorpresas positivas (superando nuestras estimaciones en más del 5%)”.

Bajo esta metodología, el reporte indicó que las empresas chilenas con mejor desempeño fueron SQM, con un Ebitda que creció 114% interanual, un 12% por sobre la estimación de LarrainVial. Por su parte, ECL reportó un crecimiento del Ebitda que se ubicó 12% por sobre la proyección. En el caso de Latam Airlines su Ebitda avanzó 26% y superó en 18% la estimación.

Respecto de las sorpresas negativas, la firma destacó a CMPC, cuyo Ebitda cayó 16% año contra año, y fue un 7% inferior a la estimación.

Perú

Para el caso de Perú, LarrainVial señaló que, en el ámbito operativo, las sorpresas se dividieron principalmente entre errores en las estimaciones de ingresos y márgenes, y cada uno representó aproximadamente la mitad de las desviaciones, tanto positivas como negativas, con respecto a sus estimaciones.

Las sorpresas positivas se produjeron en los casos de Southern Copper Corporation, cuyo Ebitda se expandió 42% y se ubicó 10% por sobre la estimación de LarrainVial, e Intercorp, con un beneficio que avanzó 35%, un 13% por sobre la proyección del banco de inversión.

Por el lado negativo, el banco de inversión destacó a Unión Andina de Cementos, con un Ebitda que anotó una merma de 18%, y que estuvo 12% bajo la proyección.

Colombia

Para el caso de Colombia, LarrainVial apuntó que “Ecopetrol se situó ligeramente por debajo de nuestras estimaciones, debido a la dinámica de los ingresos, en particular a unos ingresos inferiores a los esperados, a pesar de una fuerte recuperación de los márgenes de refinación”.

En tanto, Cemargos -la cementera más grande de Colombia- registró “la mayor sorpresa negativa a nivel operativo, atribuible a mejoras en los márgenes que no alcanzaron las expectativas”.

“En cuanto a la utilidad neta, tanto las sorpresas positivas como las negativas con respecto a nuestras estimaciones se explicaron en gran medida por las diferencias en los márgenes. Dentro del sector financiero, el resultado final se vio fuertemente afectado por la provisión extraordinaria para el impuesto sobre el patrimonio registrada en las instituciones financieras colombianas en febrero”, sostuvo.

El banco de inversión señaló que no se produjeron sorpresas positivas, mientras que, por el lado de las sorpresas negativas, las empresas con peor desempeño fueron Grupo Aval, cuyo ingreso neto cayó 7% y se ubicó 11% bajo la proyección; y Cemargos con un Ebitda que bajó 5% y que estuvo 8% bajo la estimación.