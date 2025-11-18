Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

Costa Rica y Honduras del DT colombiano Reinaldo Rueda protagonizan una encarnizada lucha por acceder a la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones disputan un duelo trascendental en casa de los ticos, enfrentamiento que dejará a uno de los dos equipos fuera de la próxima cita planetaria.

La fecha anterior, disputada el jueves 15 de noviembre, dejó a ambos equipos muy complicados en el Grupo C de la tercera ronda eliminatoria de la Concacaf.

Los ticos cayeron por la cuenta mínima en su visita a Haití (partido disputado en Curazao por problemas geopolíticos), resultado que dejó al anfitrión con 8 puntos, segundo detrás de la H solo por diferencia de goles. La derrota, en tanto, puso tercero al equipo de Miguel Herrera con seis unidades.

En la misma jornada, el técnico chileno Marco Antonio Figueroa, quien dirige los destinos de la eliminada Nicaragua, cumplió su promesa e hizo la “maldad” y derrotó 2-0 a los de Rueda, tal como había anunciado en la previa del duelo.

“Nosotros vamos a hacer la maldad, tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Después veremos qué pasa, pero tenemos que hacer la maldad. Se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal. Se los dije cuando llegamos: los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser”, afirmó el Fantasma en la previa.

La derrota dejó a los hondureños con los mismos ocho puntos que Haití, pero con la obligación de una victoria para avanzar directo, frente a un rival que todavía tiene opciones matemáticas. Los isleños, en tanto, reciben a Nicaragua, ya sin opciones.

Hostigamiento a Rueda

Pero en Costa Rica se han tomado muy en serio el partido clave para, al menos, tener un cupo en el repechaje para el Mundial 2026. En ese escenario, han recurrido a una serie de acciones extra cancha para distraer la atención de Honduras.

Así lo denunciaron los medios del país visitante, quienes denunciaron el hostigamiento que recibió el equipo de la Bicolor en pleno reconocimiento de la cancha del Estadio Nacional de San José.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran el incómodo momento que vivió el DT colombiano junto con sus dirigidos. En plena charla técnica, la organización del recinto decidió encender los regadores para interrumpir el trabajo de la H.

Hostigamientos