    El Deportivo

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial

    Los Pinoleros del DT chileno, ya sin opciones, venció por 2-0 a los dirigidos del colombiano. Ahora, la H suma 8 puntos y comparte el primer puesto del Grupo C con Haití, selección que ganó 1-0 a Costa Rica que tiene 6, próximo rival del cafetalero.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Honduras de Reinaldo Rueda quedó al borde de la eliminación del Mundial. FOTO: AGENCIAUNO.

    Marco Antonio Figueroa ya lo había prometido en la previa. La selección de Nicaragua, la que dirige el técnico chileno, ya no tenía opciones siquiera de avanzar al repechaje. Sin embargo, en la penúltima fecha de la tercera ronda del Grupo C se dio el gusto de vencer a la Honduras de Reinaldo Rueda, equipo que ahora hipotecó sus opciones de acceder a la próxima Copa del Mundo de 2026.

    “Nosotros vamos a hacer la maldad, tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien. Después veremos qué pasa, pero tenemos que hacer la maldad. Se los dije a los periodistas hondureños cuando fuimos, que nos trataron bastante mal. Se los dije cuando llegamos: los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser. Vamos a tratar de ganar ese partido no por Costa Rica, no por Haití, sino por Nicaragua”, había dicho el Fantasma en octubre pasado, después de caer 4-1 ante Costa Rica y quedar eliminado matemáticamente.

    Promesa cumplida

    Fiel a su estilo, frontal y polémico, el exdelantero reafirmó sus dichos en la previa del duelo ante el equipo de Reinaldo Rueda. Palabras que cayeron pesadamente en los hinchas de la H después de que los dirigidos de Figueroa ganarán 2-0 en el Estadio Nacional de Managua.

    Antes de este partido, el equipo Pinolero que dirige el sanfelipeño tenía un solo punto en el Grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias de la Concacaf. La escuadra del colombiano, en cambio, sumaba 8 con la primera opción de avanzar de manera directa al Mundial 2026.

    Bancy Hernández abrió la cuenta para el equipo nicaragüense, cuando el reloj recién llegaba a los 12 minutos. La Bicolor del exentrenador de la Roja intentó penetrar el cerco defensivo del Fantasma, pero no lo logró,

    A ocho minutos del epílogo, Jaime Moreno consiguió el 2-0 definitivo que hipoteca las opciones de Rueda de dirigir en su tercera Copa del Mundo, después de hacerlo con la misma Honduras en Sudáfrica 2010 y con Ecuador en Brasil 2014.

    De manera paralela, Haití derrotaba 1-0 a Costa Rica y complicaba aún más las opciones de los hondureños que, precisamente, cierran el martes 18 de noviembre en casa de los perdedores ticos que se quedan con 6 unidades.

    Los haitianos, en cambio, ahora suman los mismos 8 puntos que la H, pero cierran como locales ante el colista Nicaragua (4 puntos) en Curazao, donde los isleños serán locales debido a los problemas geopolíticos que sufren. El primero avanza de manera directa y el segundo tiene la opción de llegar al repechaje.

