El Deportivo

Reaparece en Chile a través de un video: Reinaldo Rueda sorprende al apoyar candidatura senatorial

El extécnico de la Roja compartió su respaldo a uno de los candidatos postulantes a la Región del Maule.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
REINALDO RUEDA

El extécnico de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda, sorprendió esta semana al ser parte de un mensaje de apoyo a la candidatura por el senado de Ian Mac-Niven (Demócratas) por la Región del Maule.

El actual seleccionador de Honduras fue parte de un video en el que señala. “Hola, amigos en Chile. Un abrazo grande. Recordándolos con gran afecto y mucha gratitud por todo lo que convivimos”, comenzó diciendo el colombiano.

Dios y el fútbol nos dieron la oportunidad de conocer un gran hombre y una gran ser humano como Ian Mac-Niven, que ahora está postulado como senador a la Región del Maule”, añadió.

Creo que su gestión administrativa, su calidad human, su don de gente, y toda esa nobleza que tienen lo hacen más grande y creo que debemos apoyarlo y respaldar, porque seguro que hará una labor social y cívica muy positiva para toda la Región del Maule”, continuó.

“Un abrazo grande para Ian y un abrazo grande para todo Chile”, cerró Rueda.

Cabe señalar que el técnico estuvo al mando de la Roja desde enero de 2018 hasta comienzos de 2021, periodo en el que coincidió con Mac-Niven, quien en ese tiempo era el gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile.

El fin de la era de Rueda

A fines de diciembre de 2020, Reinaldo Rueda tomó la decisión de volver a dirigir la selección de Colombia. Por lo mismo, la ANFP comenzó a negociar la salida del DT, llegando a un acuerdo en el que la ANFP recibiría cerca de 500 mil dólares a modo de indemnización.

En el tiempo que alcanzó a estar al mando de la Roja, el caleño no obtuvo los resultados esperados. Así, se fue después de 27 partidos dirigidos, con un registro de nueve triunfos, ocho empates y 10 derrotas. En cuánto a los goles, quedó en paridad: 35 a favor, 35 en contra.

Así, con un 43%, el exseleccionador de Honduras y Ecuador se marchó como el técnico de más bajo rendimiento en la Roja durante la época de la Generación Dorada. Es superado por Jorge Sampaoli (68%), Marcelo Bielsa (60%), Juan Antonio Pizzi (48%) y Claudio Borghi (47%). Si solo se analizan los partidos por los puntos, el porcentaje del equipo con Rueda disminuye a un 37%.

En total, el colombiano nominó a 74 futbolistas, de los cuales utilizó a 60 e hizo debutar a 26. Los jugadores que más jugaron con el DT fueron los siguientes: Guillermo Maripán (23), Arturo Vidal (21), Mauricio Isla (19), Erick Pulgar (19), Paulo Díaz (18), Gary Medel (17) y Alexis Sánchez (17). De los debutantes en la Roja, el que más jugó fue el golero Gabriel Arias, con 13 presencias.

Luego de su partida, el cargo fue tomado por Martín Lasarte, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, quien dejó su función una vez que la Roja se quedó sin chances de meterse en el repechaje para el Mundial de 2026. Hasta este momento, el cargo sigue vacante.

FútbolReinaldo RuedaEleccionesDemócratasIan Mac-Niven

