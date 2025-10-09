SUSCRÍBETE
El Deportivo

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

Cristian Traverso coincidió con el técnico argentino en la campaña de 1996, en la que los laicos llegaron hasta las semifinales de la Copa Libertadores. Ahora ejerce como comentarista deportivo en Argentina.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Cristian Traverso, en la época en que jugaba en la U (Foto: @udechile)

El fútbol está conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde que se conoció el deceso del técnico de Boca Juniors, las muestras de pesar no han cesado. Las ha habido, literalmente, en todo el mundo.

En Chile, de hecho, el entrenador es recordado por formar parte de una campaña histórica: fue quien dirigió a Universidad de Chile en la Copa Libertadores de 1996, en una campaña que terminó en las semifinales, con los azules siendo despojados ante River Plate por un nefasto arbitraje del ecuatoriano Alfredo Rodas. Los azules reaccionaron con tristeza ante su partida.

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

En esa época nace el vínculo entre el entrenador y Cristian Traverso, quien se incorporó a los estudiantiles precisamente con el afán de darle solidez a su bloque posterior. Provenía de Argentinos Juniors.

Hoy, la función del exdefensor es distinta: está convertido en comentarista. En ese plano, en plena transmisión en TyC Sports, el Tigre no pudo ocultar su emoción al referirse al estratega. "Yo a Miguel lo conocí cuando recién arrancaba, en la U de Chile. Es muy querido ahí“, recordó el excentral, inmediatamente después de haberles transmitido las respectivas condolencias a la familia del entrenador. Fue en ese momento en que, visiblemente emocionado, rompió en llanto.

En ese plano, valoró las virtudes de su trabajo. "Hay algo que los cursos de entrenadores no lo van a enseñar jamás y que la inteligencia artificial no lo va a encontrar jamás, que se llama conocer el vestuario. Miguel lo conocía, y era un entrenador que nos daba tranquilidad y seguridad en los momentos difíciles“, resaltó.

Traverso ya había manifestado su admiración por Russo en otras ocasiones. En junio, cuando el estratega asumió la banca xeneize, después de dejar a San Lorenzo, había expresado su felicidad. “Me encanta que venga a ponerle el hombro a Boca. Si te eligen para dirigir a Boca no hay manera de decirle que no”, declaró en esa oportunidad.

