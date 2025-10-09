Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo

Hay pesar en Argentina. Esta tarde se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien era el entrenador de Boca Juniors. El estratega de 69 años luchaba contra un cáncer a la próstata desde 2017, el que se propagó a la vejiga. La noticia llegó rápidamente a Chile, en donde el argentino tiene un vínculo especial con Universidad de Chile, elenco en donde trabajó en 1996.

Por este motivo, desde el CDA, apenas se enteraron de lo ocurrido, publicaron un emotivo mensaje en redes sociales.

“El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo. Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores. A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo”, escribieron, en un posteo en el que aparece una foto del nacido en Lanús con la camiseta de la U.

Foto: Hernán Contreras/Photosport HERNAN CONTRERAS/PHOTOSPORT

Además, otro que lo recuerda con cariño desde su paso en los estudiantiles es Leo Rodríguez. El histórico volante le dedicó una historia en la red social Instagram: “El dolor me supera. La tristeza es infinita. La batalla es desigual para un hombre que sabía combatir. Tu sonrisa. Esto es Copa Libertadores decías y respondías todo sin decir nunca nada. Extraordinario Miguelo. Te vamos a extrañar”.

Una bella historia

La U recuerda con cariño a Miguel Ángel Russo. En 1996 alcanzaron la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que fueron eliminados con polémica por River Plate, luego de que el árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas no cobrara un alevoso penal de Germán Burgos a Esteban Valencia.

En total, con la U dirigió un total de 54 partidos y al año siguiente volvió a su país, pero el cariño de los hinchas perduró por siempre.