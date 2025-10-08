SUSCRÍBETE
El Deportivo

Argentina golea y Colombia cumple para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20

El cuadro transandino se impuso con justicia por 4-0 a Nigeria en el Estadio Nacional y se medirá a México en la ronda de los mejores ocho. Los cafetaleros ganaron 3-1 a Sudáfrica y jugarán contra España, en la misma instancia.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Argentina goleó a Nigeria para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Argentina impuso su jerarquía para meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo que dirige Diego Placente no tuvo oposición para golear a 4-0 a Nigeria y conseguir el derecho a medirse a México, verdugo de la Rojita, el próximo sábado, en el Nacional.

Como ha sido la tendencia en esta Copa del Mundo, la escuadra transandina comenzó a descifrar muy temprano el puzle. El reloj no llegaba a los 2 minutos, cuando la Albiceleste se puso en ventaja. Tras el remate de Subiabre, el rebote quedó en los pies de Dylan Gorosito que habilitó Alejo Sarco para el 1-0.

La apertura del marcador soltó a los sudamericanos. Tanto que no pasaban zozobras, solo en errores puntuales que los africanos no supieron capitalizar.

A los 23 minutos, Argentina volvió a golpear. Una falta a destiempo de Daniel Daga sobre Álvaro Montoro, en el borde del área, dejó a Maher Carrizo en buena posición para el tiro libre. El zurdazo del jugador de Vélez Sarsfield descolocó completamente al arquero de Ebenezar Harcourt (el jugador más joven del Mundial con 15 años) para que los favoritos pusieran el 2-0.

Cerca de la final de la primera parte, Nigeria intentó cambiar su destino. A cinco minutos del descanso, el cuerpo técnico de las Águilas gastó una tarjeta verde para analizar un potencial penal de Tobías Ramírez sobre Nasiru Salihu. Sin embargo, el juez italiano Maurizio Mariani lo desestimó. En los descuentos, el arquero argentino logró una tapada de campeonato ante disparo a quemarropa de Daga.

En el inicio de la segunda parte, el equipo africano se adueñó de las acciones. Cuando más presionaba en campo argentino perdió la pelota en la salida, Carrizo quedó solo ante el portero y marcó el 3-0 sin oposición, a los 53’.

A los 66’, Mateo Silvetti puso aún más tranquilidad a las intenciones de los transandinos. El jugador del Inter Miami aprovechó la asistencia de Gianluca Prestianni para el 4-0 que, a la larga, fue el justiciero resultado final.

Pasa Colombia

El equipo tricolor sufrió más de la cuenta para superar por 3-1 a Sudáfrica, en Talca, y así avanzar a la ronda de los mejores ocho equipos, instancia en la que jugará el sábado ante España.

La selección cafetalera no se guardó nada en el inicio. Antes de los 5 minutos, ya había llegado dos veces con claridad al arco sudafricano. Así, a los 7 minutos, logró ponerse en ventaja, tras la gran jugada de Óscar Perea que remató Joel Canchimbo, en el segundo palo, para el 1-0.

Pero el equipo caribeño se desinfló, a medida que pasaron los minutos. En el inicio de la segunda parte, Mfundo Vilakazi marcó el 1-1 de penal, a los 51’, para poner cierta dosis de incertidumbre al duelo.

El equipo sudamericano supo reaccionar. A los 63 minutos, Perea volvió a inventar una gran jugada en la izquierda y habilitó en el momento preciso a Neyser Villarreal para que definiera con clase el 2-1 con el que acabó el partido. El mismo atacante de Millonarios puso el 3-2 definitivo, en el sexto minuto de descuento.

