En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Argentina enfrenta a Nigeria por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Minuto a Minuto

Argentina 2-0 Nigeria

Colombia 1-0 Sudáfrica

30′. Talca. Lo tuvo Sudáfrica. Duncan Rapoo queda en buena posición y remata. Elevado.

29′. Lo tuvo Nigeria. Maigana entra solo, pero no logra controlar y el portero Barbi se queda con el balón.





El segundo gol de Argentina.

¡QUÉ GOLAZO DE ARGENTINA!



De tiro libre, Maher Carrizo convirtió el 2-0 ante Nigeria.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/BpUALh7vHN — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2025





Talca. Lo tuvo Colombia. González remata y el arquero Smythe-Lowe evita el segundo.





El gol. Carrizo ejecuta un tiro libre al palo del arquero, el cual le entregó todo su lado y fue cómplice del tanto.





23′. Gooooooooooooooooooool de Argentina.





16′. Tanto Colombia como Argentina perdieron la chispa inicial y poco a poco los africanos emparejaron los partidos.





El gol de Colombia.

¡GOOOOL DE COLOMBIA!



Gran remate de Joel Canchimbo en el área rival para poner el 1-0 ante Sudáfrica.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Vphc6B64gc — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025





El gol de Argentina.

¡GOOOL DE ARGENTINA AL MINUTO!



El goleador de la Albiceleste, Alejo Sarco, puso el 1-0 ante Nigeria en el comienzo del partido.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/8k8PZSUe4d — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2025





El gol colombiano. Villarreal desborda por la izquierda y habilita a Canchimbo, el cual vence al portero Smythe-Lowe con un potente remate.





7′. Goooooooooooooooooooool de Colombia.





Talca. Colombia ya ha tenido dos chances. En la primera, Villarreal eleva y luego, en la otra, el portero sudafricano ataja (4′).





El gol. Una jugada colectiva, errores de la defensa y Gorosito habilita a Sarco, para que el delantero la empuje y marque el primero.





2′. Gooooooooooooooooool de Argentina.





Comenzaron los partidos. Ya se juega en el Nacional y en Talca. Argentina y Colombia se enfrentar a Nigeria y Sudáfrica, respectivamente.





Así llegó Colombia al Fiscal de Talca.

COLOMBIA VA POR LOS CUARTOS DE FINAL 🇨🇴



🏟️ Así arribó el combinado cafetero al Estadio Fiscal de Talca para enfrentar a Sudáfrica por el #MundialSub20EnDSPORTS.



TODA la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™ ⚽ EN VIVO por DSPORTS 🔝 Contrata ▶ https://t.co/L5LN8SdJCt … pic.twitter.com/nKnsre3Z1e — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025





La activación física de los argentinos.

ARGENTINA YA SE PREPARA PARA ENFRENTAR A NIGERIA 🇦🇷🔥🇳🇬



⚽ La Albiceleste hace la entrada en calor para enfrentar a la selección africana por los octavos de final del #MundialSub20EnDSPORTS. pic.twitter.com/qYMiVfrRx0 — DSPORTS (@DSports) October 8, 2025





¿Cómo se clasifica a cuartos? El equipo que gana dentro de los 90 minutos avanza a la siguiente ronda. Si empatan, habrá alague y si la igualdad persiste, penales.





Hoy llevamos a sus pantallas los duelos de octavos de final del Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Nigeria en el Nacional y Colombia se mide con Sudáfrica en Talca.





Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.