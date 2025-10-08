SUSCRÍBETE
El Deportivo

En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Sudamericanos y africanos buscan avanzar en la cita planetaria, al igual que Colombia y Sudáfrica que juegan en paralelo. Sigue aquí los detalles de ambos encuentros.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Argentina enfrenta a Nigeria por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Argentina 2-0 Nigeria

Colombia 1-0 Sudáfrica

30′. Talca. Lo tuvo Sudáfrica. Duncan Rapoo queda en buena posición y remata. Elevado.

29′. Lo tuvo Nigeria. Maigana entra solo, pero no logra controlar y el portero Barbi se queda con el balón.


El segundo gol de Argentina.


Talca. Lo tuvo Colombia. González remata y el arquero Smythe-Lowe evita el segundo.


El gol. Carrizo ejecuta un tiro libre al palo del arquero, el cual le entregó todo su lado y fue cómplice del tanto.


23′. Gooooooooooooooooooool de Argentina.


16′. Tanto Colombia como Argentina perdieron la chispa inicial y poco a poco los africanos emparejaron los partidos.


El gol de Colombia.


El gol de Argentina.


El gol colombiano. Villarreal desborda por la izquierda y habilita a Canchimbo, el cual vence al portero Smythe-Lowe con un potente remate.


7′. Goooooooooooooooooooool de Colombia.


Talca. Colombia ya ha tenido dos chances. En la primera, Villarreal eleva y luego, en la otra, el portero sudafricano ataja (4′).


El gol. Una jugada colectiva, errores de la defensa y Gorosito habilita a Sarco, para que el delantero la empuje y marque el primero.


2′. Gooooooooooooooooool de Argentina.


Comenzaron los partidos. Ya se juega en el Nacional y en Talca. Argentina y Colombia se enfrentar a Nigeria y Sudáfrica, respectivamente.


Así llegó Colombia al Fiscal de Talca.


La activación física de los argentinos.


¿Cómo se clasifica a cuartos? El equipo que gana dentro de los 90 minutos avanza a la siguiente ronda. Si empatan, habrá alague y si la igualdad persiste, penales.


Hoy llevamos a sus pantallas los duelos de octavos de final del Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Nigeria en el Nacional y Colombia se mide con Sudáfrica en Talca.


Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más sobre:Mundial Sub 20Minuto a minutoOctavos de FinalArgentinaNigeriaSudáfricaColombiaArgentina vs NigeriaColombia vs SudáfricaU20WCFútbolMundial

