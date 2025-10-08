En vivo: Argentina y Nigeria luchan por avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20
Sudamericanos y africanos buscan avanzar en la cita planetaria, al igual que Colombia y Sudáfrica que juegan en paralelo. Sigue aquí los detalles de ambos encuentros.
Minuto a Minuto
Argentina 2-0 Nigeria
Colombia 1-0 Sudáfrica
30′. Talca. Lo tuvo Sudáfrica. Duncan Rapoo queda en buena posición y remata. Elevado.
29′. Lo tuvo Nigeria. Maigana entra solo, pero no logra controlar y el portero Barbi se queda con el balón.
El segundo gol de Argentina.
Talca. Lo tuvo Colombia. González remata y el arquero Smythe-Lowe evita el segundo.
El gol. Carrizo ejecuta un tiro libre al palo del arquero, el cual le entregó todo su lado y fue cómplice del tanto.
23′. Gooooooooooooooooooool de Argentina.
16′. Tanto Colombia como Argentina perdieron la chispa inicial y poco a poco los africanos emparejaron los partidos.
El gol de Colombia.
El gol de Argentina.
El gol colombiano. Villarreal desborda por la izquierda y habilita a Canchimbo, el cual vence al portero Smythe-Lowe con un potente remate.
7′. Goooooooooooooooooooool de Colombia.
Talca. Colombia ya ha tenido dos chances. En la primera, Villarreal eleva y luego, en la otra, el portero sudafricano ataja (4′).
El gol. Una jugada colectiva, errores de la defensa y Gorosito habilita a Sarco, para que el delantero la empuje y marque el primero.
2′. Gooooooooooooooooool de Argentina.
Comenzaron los partidos. Ya se juega en el Nacional y en Talca. Argentina y Colombia se enfrentar a Nigeria y Sudáfrica, respectivamente.
Así llegó Colombia al Fiscal de Talca.
La activación física de los argentinos.
¿Cómo se clasifica a cuartos? El equipo que gana dentro de los 90 minutos avanza a la siguiente ronda. Si empatan, habrá alague y si la igualdad persiste, penales.
Hoy llevamos a sus pantallas los duelos de octavos de final del Mundial Sub 20: Argentina enfrenta a Nigeria en el Nacional y Colombia se mide con Sudáfrica en Talca.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
