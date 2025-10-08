¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este miércoles se desarrollarán nuevos duelos de los octavos de final del Mundial de Chile 2025.

A partir de las 16.30 horas Argentina se medirá con Nigeria en el Estadio Nacional, mientras que a la misma hora, en Talca, Colombia hará lo propio contra Sudáfrica.

En el segundo turno, desde las 20.00 horas, el estadio Fiscal de la Región del Maule recibirá el duelo entre Paraguay y Noruega. Por último, Japón y Francia buscarán el paso a los cuartos de final en Ñuñoa.

Los partidos del miércoles 7 de octubre

16.30 Argentina vs. Nigeria / Transmite Dsports y DGO

16.30 Colombia vs. Sudáfrica / Transmite Dsports y DGO

20.00 Japón vs. Francia / Transmite Dsports y DGO

20.00 Paraguay vs. Noruega / Transmite Dsports y DGO