El Deportivo

Argentina derriba a Italia en Valparaíso y avanza en el Mundial Sub 20 con rendimiento perfecto

La Albiceleste superó por 1-0 a la Azzurri y cerró la fase grupal de la Copa del Mundo juvenil con tres victorias. En octavos de final, espera por uno de los mejores terceros. Pese a la caída, el combinado transalpino clasificó como segundo. A su vez, Australia venció a Cuba y espera por si le dan los números.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Argentina venció por la cuenta mínima a Italia, en Valparaíso. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Entre los partidos de la fase grupal del Mundial Sub 20, uno de los que más llamaba la atención era el de Argentina e Italia. Dos potencias, cara a cara en Valparaíso, para cerrar la zona D del certamen. Los transandinos ya estaban clasificados para octavos de final, mientras que los europeos necesitaban, mínimo, un punto más.

En el estadio Elías Figueroa Brander, con mucho público en las tribunas, la Albiceleste venció por la cuenta mínima y cerró la ronda de grupos con cien por ciento de rendimiento, en la primera posición. Para reafirmar su cartel de candidato al título.

En el primer tiempo, fue levemente superior Italia. Tuvo un alentador inicio, porque salió a buscarlo y se posicionó en campo rival. Sin embargo, todo lo que insinuaba no lo concretó. La primera mitad del encuentro entregó buen ritmo, aunque carecía de precisión en los metros finales, a la hora de la definición.

En los 20′, Argentina tuvo la más clara gracias al lateral izquierdo Julio Soler. El futbolista del Bournemouth avanzó por su banda y sacó un remate que se estrelló en el travesaño. Luego, en los 38′, Italia llegó al gol a través de Lorenzo Riccio, quien apareció por el centro para conectar un centro bajo. Sin embargo, la banca de Diego Placente saca la tarjeta verde y pidió revisión. En efecto, el árbitro mira la acción y anula el tanto, por falta de Verde, el asistente de Riccio. El público, que en su mayoría estaba por la Azzurri, pifió el cobro.

En el complemento, el encuentro se tornó más espeso. Italia fue decayendo en su performance. En los 49′, sacó la tarjeta verde por un eventual penal. Sin embargo, no había nada y el juez costarricense Keylor Herrera ignoró el reclamo de la pena máxima.

Argentina hizo cambios en la segunda mitad. Ingresaron Dylan Gorosito e Ian Subiabre, en el afán de refrescar ideas. La movida le resultó a Placente, porque uno de los ingresados derribó la paridad. En los 74′, Gorosito (lateral de Boca Juniors, que no tiene parentesco con Néstor Raúl) arma una lucida acción personal y define con remate bajo para el 1-0 albiceleste. Esto alcanzó para quedarse con la victoria y el primer puesto.

En simultáneo, Australia y Cuba se jugaban sus chances de, a lo menos, quedar tercero y sacar la calculadora para esperar. En el Estadio Nacional, los oceánicos, que representan a la confederación asiática, ganaron por 3-1. Quedaron en la tercera posición, con 3 puntos y una diferencia de -2, aguardando por su suerte.

Con los resultados finales, el líder del grupo D, Argentina, enfrentará en octavos de final a uno de los terceros: puede ser de la zona B (Corea del Sur), E o F. Mientras que los italianos, al ser segundos, tendrán como rival al primero del grupo E, que hoy es Estados Unidos. Esto se definirá mañana.

