Ian Subiabre: el “chileno” que juega por Argentina y que llega al Mundial Sub 20 en medio de un conflicto con River Plate

Argentina iniciará su participación en el Mundial Sub 20 este domingo, ante la selección cubana, y entre sus filas tendrá a la gran promesa de River Plate, Ian Subiabre. El delantero que nació el 1 de enero de 2007, en Comodoro Rivadavia, está ligado a nuestro país pues su familia paterna es chilena y hasta fue nominado a la Roja Sub 17 el 2022.

Dirigida en ese entonces por Hernán Caputto, hoy lo hace Sebastián Miranda, la Selección recibió al extremo derecho y lo hizo participar de un duelo amistoso ante Colombia. Pero ante el llamado del combinado transandino, Subiabre cambió su decisión y desde entonces defiende la camiseta albiceleste.

“Ian se interesó mucho en Chile en su momento, sacó el DNI (cédula de identidad), jugó un par de partidos y charló con un par de clubes. Pero, en una conversación que tuvimos entre ambos, se dio cuenta de que es argentino, y ahora muere por su país”, relató en ese entonces su padre, Martín Subiabre, al canal del otro lado de la cordillera, TyC Sports.

Ian Subiabre casi se pierde el Mundial de Chile.

La polémica que casi lo sacó del Mundial Sub 20

Pese a ser un constante nominado a las selecciones jóvenes de los campeones mundiales y sumar varios minutos en el primer equipo de River, Subiabre estuvo a punto de quedarse fuera de la cita planetaria de nuestro país.

Resulta que el conjunto millonario no quería cederlo al combinado transandino, porque el ariete se negaba a firmar una extensión de contrato con la entidad que dirige Marcelo Gallardo. “Cuando los jugadores están en conflicto con los clubes, la Selección no los cita. Pero este es un caso diferente. Somos ajenos porque Ian tiene un año y unos meses de contrato, es otra situación”, presionó el entrenador del equipo mundialista, Diego Placente.

Y la incertidumbre se mantuvo hasta el martes, un día antes que la delegación viajara a nuestro país. Fue entonces cuando intervino el presidente de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), Claudio Tapia, para solucionar el conflicto. El personero se comprometió -en la medianoche de esa jornada- a que si los representantes de Ian no firman lo propuesto por el club, lo viene a buscar personalmente a Valparaíso y lo lleva de vuelta a Buenos Aires.

La idea de River es que Subiabre firme un nuevo vínculo que termine en diciembre de 2028 y que tenga una cláusula de salida de 100 millones de euros. Pero el grupo que lidera Claudio Paul Caniggia propuso que este apartado sólo sea de 35 millones y ahí nació el conflicto ya que la política institucional de River es la misma para todos los jóvenes y se implementó desde junio pasado.

No obstante, la intervención de Tapia favoreció a los de la banda sangre y Caniggia debería firmar los nuevos contrato durante este fin de semana. Plazo que calza justo con el debut de Argentina, el domingo a las 20 horas en el estadio Elías Figueroa, con el mencionado conjunto caribeño. Luego, el miércoles 1 de octubre, enfrenta a Australia y cierra la fase de grupos, el sábado 4 de octubre con Italia.