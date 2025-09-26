Dónde y a qué hora ver a Cuba vs. Argentina en el Mundial Sub 20
Ambas selecciones forman parte del Grupo D junto a Australia e Italia.
Cuba y Argentina completan la primera fecha de la primera fase del Mundial Sub 20 de Chile como integrantes del Grupo D.
En la misma zona aparecen los combinados de Australia e Italia.
A qué hora es el partido de Cuba vs. Argentina
El partido de Cuba vs. Argentina es este domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Cuba vs. Argentina
El partido de Cuba vs. Argentina se transmite por Dsports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
