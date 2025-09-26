Dónde y a qué hora ver a Cuba vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Cuba y Argentina completan la primera fecha de la primera fase del Mundial Sub 20 de Chile como integrantes del Grupo D.

En la misma zona aparecen los combinados de Australia e Italia.

A qué hora es el partido de Cuba vs. Argentina

El partido de Cuba vs. Argentina es este domingo 28 de septiembre, a las 20.00 horas.

Dónde ver a Cuba vs. Argentina

El partido de Cuba vs. Argentina se transmite por Dsports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.