Marcelo Gallardo revela cómo intentó convencer a Cristiano para jugar el Mundial de Clubes con River: “Si picaba, picaba”.

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes ausentes en el Mundial de Clubes. El delantero portugués está buscando club y si bien tuvo chances de fichar en elencos que están jugando el certamen planetario, optó por esperar. Uno de los que lo quiso fue River Plate. Algo que reconoce el propio Marcelo Gallardo.

“A mediados de marzo, de manera informal, a través de un amigo en común, le dije ‘che, tengo un Mundial de clubes que para un jugador como vos, que marcó una época... no tienes intenciones de jugarlo?“. No solamente se sintió reconocido sino que lo evaluó, lo pensó, pero después respondió ‘tengo que preparar la temporada que viene’”, dio a conocer el entrenador en la antesala del choque ante Monterrey, en diálogo con ESPN.

“Si picaba, picaba... Y mira hasta qué punto fue informal el contacto, que él se encargó de hacerlo público, porque esto de otra manera no se hubiera sabido nunca, como muchas cosas que no se saben y otras cosas que se dicen y son mentira. Se encargó de decirlo y ni siquiera mencionó el club, dijo ‘me invitaron de Argentina’”, añadió el Muñeco.

En esa línea, el estratega recordó la vez que pudieron trabajar juntos, cuando le tocó ser el DT de las estrellas de la Liga Saudí. “Tuve la suerte de dirigirlo en un momento, en un encuentro que me invitaron, en Arabia. Me encontré no solamente con un gran profesional sino con una buena persona. Quedamos con una relación”, dijo Gallardo.

Piensa en Monterrey

Más allá de la comunicación revelada con CR7, el estratega habló de su próximo desafío en el Mundial de Clubes. “Intentaron hacer dos esquemas parecidos. Monterrey trató de contrarrestar a Inter en espejo, pero se impuso el equipo italiano por la búsqueda constante y llevó a los mexicanos a defenderse bajo, que no tuvo la pelota ni la precisión para responder a eso. No sabemos cómo se va a presentar contra nosotros. Estamos acostumbrados a jugar contra diferentes propuestas de juego. Sabemos adecuarnos a distintos escenarios, pero nuestra intención será imponer nuestro estilo de juego”, dijo.

Por otro lado, abordó lo que ha sido el certamen planetario. “Estamos entusiasmados por cómo se va dando esta competencia. Era fundamental arrancar con un triunfo para pasar la etapa de nervios. Ahora tenemos un compromiso contra Monterrey con otro nivel de dificultad”, enfatizó.

“No es fácil para ninguno. Es un torneo que para algunos es al final de sus competencias y a otros nos agarra a mitad de camino. Todos tenemos muchas expectativas. Es un privilegio poder enfrentarse a rivales de otros continentes y nadie quiere pasarla mal. A partir de que avance el torneo se le sumarán más condimentos”, añadió.