La sorprendente revelación de Cristiano Ronaldo: “Boludo; sabes que tengo mucho cariño por Argentina y por Messi”

Cristiano Ronaldo, como capitán de la selección de Portugal, atendió a los medios en la previa de la final de la UEFA Nations League que enfrentará a los lusos y España. El máximo anotador de la historia del fútbol se refirió a su futuro y realizó una particular confesión al mostrar su cariño por Lionel Messi.

El Bicho fue consultado sobre su próximo club y la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes tras su salida del Al Nassr, pero descartó casi al completo su presencia en el certamen. “Está casi decidido que no participaré en el Mundial de Clubes. A pesar de que he recibido muchas invitaciones y propuestas. Han habido conversaciones, contactos... pero tienes que pensar a corto, mediano y largo plazo”, indicó el ariete de 40 años.

¿Cristiano y Messi juntos?

También fue consultado por la posibilidad de jugar junto a Messi. “¿Me vas a preguntar por Messi aquí?, comenzó señalando entre risas. “Bueno, boludo, nunca se sabe”, continuó, en un momento que provocó carcajadas en toda la sala de prensa. “Sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial con Argentina”, desveló el astro portugués.

“Nunca se sabe, ¿sabes? El tiempo está ahí, tengo 40 años. Nunca puedes decir ‘de esta agua no beberé’, pero veo muy difícil. Me gusta mucho Argentina, nunca fui, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos”, continuó.

Además, reveló su aprecio por el astro argentino. “Tengo cariño también por Messi. Fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario 15 años. Me recuerdo que antes... no sé si ahora Messi habla un poquito de inglés, pero antes no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaban la gala, lo que tenemos que hacer. Yo tengo un cariño por él porque siempre me trató bien y me respetó mucho, como yo a él. Yo lo veo muy difícil, pero nunca se sabe”, sentenció Ronaldo.