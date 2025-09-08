La U, en alerta: la reunión entre Independiente y Claudio “Chiqui” Tapia para intentar reducir la sanción de la Conmebol.

La resolución de la Conmebol, en la que se eliminó a Independiente de Avellaneda y se le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Universidad de Chile, sigue generando coletazos en el continente.

En la directiva del Rojo siguen incrédulos por la determinación que los sacó de la competición internacional. En sus reclamos, señalaron al ente presidido por Alejandro Domínguez que retiraran todos los artefactos ligados al club bonaerense en el Museo del organismo sudamericano.

Su presidente, el polémico Néstor Grindetti, es el embajador de aquellas protestas. Pese a que ya transcurrieron varios días del dictamen del Tribunal de Disciplina ubicado en Luque, Paraguay, el timonel no se resigna y busca a toda costa reducir los castigos económicos y de partidos sin público. Para ello, el directivo llegó hasta la sede de la AFA en Ezeiza para mantener una reunión con Claudio ‘Chiqui’ Tapia, máxima autoridad del balompié argentino.

Según información que aportó el medio transandino Olé, el cara a cara duró unas tres horas, fue en buenos términos y no hubo una confrontación entre las partes. Allí, se detalla que Grindetti le pidió a Tapia que actúe como mediador de la situación, pues la relación con Domínguez parece totalmente cortada.

En esa línea, Tapia habría aceptado de buena manera el pedido, eso sí, también les advirtió por el carácter incendiario del comunicado contra el timonel paraguayo. En la AFA quieren tranquilizar las aguas.

El escándalo salpica a Colo Colo

Si bien el Chiqui Tapia planea generar un mayor entendimiento entre la comitiva de Independiente y la Conmebol, una personalidad política ligada al club de Avellaneda se desentendió del ambiente tranquilizador y clamó las penas del infierno para la U.

Cristian Ritondo, representante de los socios del Rojo y actual candidato a senador provincial, emprendió un furioso dardo por la clasificación de los azules a la siguiente ronda del torneo internacional. “Es una justicia absoluta lo que ha hecho Conmebol. Es la primera vez que se beneficia a… iba a decir una cosa que no se puede. Más allá de lo que pasó, Independiente lleva muchos años portándose bien. Es el Rey de Copas y ha demostrado su comportamiento”, comenzó diciendo el aspirante a la Cámara Legislativa argentina.

Pero eso no fue todo. Aunque Ritondo centró su protesta contra el comportamiento de parcialidad de los universitarios, también aprovechó de repasar a la hinchada de Colo Colo, que también ha registrado episodios de violencia en sus viajes más recientes al país transandino. “Lo que hacen las hinchadas chilenas, de la U y Colo Colo, es un desastre. Ahora se premia a un visitante, que antes del partido empieza a tirar piedras y hacer descontrol”, acusó.