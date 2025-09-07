Federación Boliviana sale en defensa de Alejandro Domínguez tras ofensiva de Independiente contra la Conmebol

El conflicto entre Independiente y Universidad de Chile, tras la barbarie sucedida en Avellaneda, que pasó desde la cancha y las tribunas hacia los escritorios de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ha traspasado las fronteras. Las reacciones de todo lo que ha englobado la sanción hacia el equipo argentino, descalificado de la Copa Sudamericana, salpicó incluso a federaciones que no tienen relación directa en el entuerto.

Mediante un comunicado en sus redes oficiales, la Federación Boliviana de Fútbol criticó la fuerte nota de protesta del Rojo, que se fue en contra de la Conmebol y directamente hacia Alejandro Domínguez, el presidente del ente. A través de las redes sociales, el Rey de Copas dio a conocer un comunicado en el cual evidenció su molestia por la sanción recibida y llegó a exigir que borraran cualquier registro del club en el Museo de la Conmebol durante la presidencia del directivo paraguayo.

Sorpresivamente, la FBF se involucró para salir en defensa de Domínguez. “La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la CONMEBOL - Ing. Alejandro Domínguez y a los órganos disciplinarios de la Confederación”, manifestaron. “Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano”, continuó.

“Recordamos a los clubes e instituciones su deber de cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y con las normas que rigen nuestras competiciones. Nadie está por encima de las reglas, y su respeto es la base para garantizar justicia, equidad y la esencia misma del deporte”, agregó la nota.

“En la Federación Boliviana de Fútbol reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia deportiva y la defensa del fútbol como espacio de unión, convivencia y celebración para todos los países de la región”, finalizó.

Esto sucede mientras la selección boliviana está en la pelea por acceder al repechaje para entrar en el Mundial. El martes, en la jornada final de las Eliminatorias, la Verde recibirá a Brasil en El Alto. Necesita ganar y que Colombia le robe puntos a Venezuela, como visitante, para acceder al séptimo puesto.