SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Roja es la segunda selección que más jugadores utilizó rumbo al Mundial

A falta de una jornada para el final del fallido proceso clasificatorio hacia 2026, la selección nacional ha utilizado a 53 futbolistas (con tres entrenadores), ocho más que para Qatar 2022.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Cortés y Echeverría han tenido alta participación en las Eliminatorias. Iván Román debutó ante Brasil.

El martes se acaban las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Esas que pasarán al recuerdo en la selección chilena por el desastre de una campaña que la tiene en el fondo del continente y fuera de la Copa del Mundo, otra vez. Uruguay, al mando de Marcelo Bielsa, marcó el inicio de esta ruta, en septiembre de 2023, y será el rival para cerrar un ciclo decepcionante. Con Nicolás Córdova como técnico interino, la Roja pone el foco en 2030.

Ante Brasil, en el Estadio Maracaná, debutaron tres futbolistas con el combinado absoluto. Lawrence Vigouroux e Iván Román fueron titulares, mientras que Maximiliano Gutiérrez ingresó en el segundo tiempo, cuando la derrota estaba consumada. Con la participación de los tres recién mencionados, creció la lista de jugadores utilizados por la Selección en las presentes Clasificatorias. Van nada menos que 53 los futbolistas que han tenido presencia con la Roja, a lo largo de 17 encuentros (con tres entrenadores: Berizzo, Córdova y Gareca). Hay un alza respecto a Qatar 2022, donde la escuadra nacional recurrió a 45 deportistas.

¿Signo de una búsqueda incesante de variantes, ante la carencia de una estructura? Lo concreto es que Chile es la segunda selección con más jugadores utilizados en el proceso de Conmebol hacia la cita de México, Estados Unidos y Canadá.

Solo es superada por Brasil, que registra la participación de 56. Son los únicos que superan la barrera de los 50. En el listado sigue Bolivia, con 49 jugadores, y Paraguay, con 45. En la vereda contraria aparece Argentina. El campeón del mundo es el que ha usado menos elementos en las Eliminatorias: 35 futbolistas. Uruguay, el próximo rival de Chile, suma 40.

Respecto a los nombres propios, Rodrigo Echeverría es quien tiene más apariciones, con 16. Le siguen Gabriel Suazo y Brayan Cortés, ambos con 14 (el meta de Peñarol no fue considerado para esta fecha doble). Guillermo Maripán tiene 13, mientras que Felipe Loyola asoma con 12. Paulo Díaz, Darío Osorio y Alexander Aravena registran 11. Por otra parte, son 13 los jugadores que tienen un partido: Jean Meneses, Ulises Ortegoza, Igor Lichnovsky, Matías Fernández Cordero, Rodrigo Ureña, Damián Pizarro, César Pérez, Claudio Baeza, Nayel Mehssatou y Eugenio Mena. Se añaden los debutantes Vigouroux, Román y Maxi Gutiérrez.

En relación a los minutos disputados, Suazo y Cortés lideran este ítem, cada uno con 1.260’. Los otros que superan los mil minutos son Echeverría (1.173’) y Maripán (1.125’). Quien tuvo menos minutaje en el proceso fue Felipe Mora, con 10’.

De cara al resto del año, se confirmó un nuevo amistoso para la Roja. Para la fecha FIFA de octubre, la Selección enfrentará a Perú, en Concepción. Será el primero de dos encuentros ante los incaicos, porque en noviembre chocarán en Sochi, Rusia.

SelecciónN° jugadores Eliminatorias 2026
Brasil56
Chile53
Bolivia49
Paraguay45
Ecuador44
Perú44
Venezuela43
Colombia42
Uruguay40
Argentina35

Lee también:

Más sobre:FútbolLT DomingoEliminatoriasLa RojaSelección chilenaEliminatorias 2026Nicolás CórdovaRicardo GarecaEduardo BerizzoMundial 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Varinia Brodsky, directora del MNBA: “La mirada de los museos no puede ser sesgada por cuestiones políticas”

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

4.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

5.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos
Chile

Cambio de hora en Chile: La guía definitiva para minimizar sus efectos

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido
Negocios

Jean Paul Luksic cambia de residencia y se instala en el Reino Unido

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

La venta de Telefónica Chile se encamina: interesados ya están en due diligence y se vienen las ofertas vinculantes

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Federación Boliviana sale en defensa de Alejandro Domínguez tras ofensiva de Independiente contra la Conmebol
El Deportivo

Federación Boliviana sale en defensa de Alejandro Domínguez tras ofensiva de Independiente contra la Conmebol

La Roja es la segunda selección que más jugadores utilizó rumbo al Mundial

Rafael Bielsa: “Chile le dio a Marcelo más alegrías de las que esperaba”

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

De excesos y cautelas
Cultura y entretención

De excesos y cautelas

Anneke van Giersbergen de The Gathering: “En Chile la gente abraza la oscuridad y por eso nuestra música encontró su lugar”

Eddington: el nuevo rol de Pedro Pascal y una perturbadora sátira sobre Estados Unidos

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”
Mundo

Lula tilda a seguidores de Bolsonaro de “traidores a la patria” y envía mensaje a Trump: “Brasil no acepta órdenes de nadie”

Accidente de funicular en Lisboa: primeras investigaciones certifican la rotura del cable que unía sus cabinas

Boko Haram mata al menos a 60 personas en un ataque nocturno contra una aldea nigeriana

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas