SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

Chile, colista de las Eliminatorias, tira líneas de cara al proceso clasificatorio que viene. La previsible caída con Brasil arrojó rendimientos que pasaron la prueba y otros que sembraron inquietudes.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Quiénes aprobaron y los que dejaron dudas en la nueva Roja de Nicolás Córdova. HEULER ANDREY/DIAESPORTIVO/PHOTOSPORT

Eliminados, con un entrenador interino y visitando un terreno inexpugnable para un seleccionado chileno en Eliminatorias: Brasil. Con todo ese cóctel: ¿qué se podía esperar de la expedición de la Roja ante el Scratch? Mientras seis elencos de la Conmebol ya tienen sus pasajes para la Copa del Mundo, Chile empezó a tirar líneas (no hay otra opción) hacia 2030. Afuera los restos de la Generación Dorada; bienvenida la renovación. Ese primer test, de la mano de Nicolás Córdova, se dio en la noche del jueves. Resultó ser un paso en falso (derrota 3-0).

Más allá de la derrota, previsible desde los antecedentes históricos, se aguardaba por detectar otros aspectos. La realidad fue más fuerte y la Canarinha se impuso con relativa tranquilidad, imponiendo su jerarquía, aunque no transite su época más luminosa.

Córdova explicó lo que intentó plasmar en el Maracaná, una alineación apuntalando lo defensivo. “El plan de partido se cumplió”, dijo el DT interino. “Había que tratar de cerrar los espacios. Las veces que salimos, como en el primer gol, hubo una salida tardía y sale el gol. En este tipo de partidos no te puedes equivocar”, añadió en el análisis. “Queda la tranquilidad de que los muchachos en ningún momento dejaron de correr o perdieron la compostura. Eso, desde la parte táctica, te deja tranquilo”, manifestó.

El entrenador apunta hacia 2030. Lo declaró públicamente. En esa dirección, el primer test dejó, por muy complicado que sea el contexto, rendimientos que dejaron sensaciones positivas y otros que plantearon dudas hacia lo que viene. ¿Quiénes aprobaron y quiénes no?

Fue un partido especial para Lawrence Vigouroux. Con 31 años, el nacido en Inglaterra tuvo su primera vez con la selección absoluta. El portero del Swansea tuvo una correcta actuación, pese a encajar tres goles. Registró tres atajadas, siendo la primera de ellas una intervención notable, ante un cabezazo de Gabriel Magalhaes. El saldo es auspicioso para el meta, así como para Iván Román, quien también debutó en Brasil.

El valor más destacado de la Roja fue, una vez más, Lucas Cepeda. Fue quien intentó darle explosión al ataque cuando se lograba superar el encierro brasileño. Cargado en la derecha, sobre todo en el primer tiempo, el hombre de Colo Colo fue el que aportó ganas y energía, en el afán de instalarse en campo rival. Con 80% de pases precisos, tuvo tres remates desviados y recibió dos faltas.

Reprobados en la defensa

Hace años, el análisis transversal indica que la Selección tiene un déficit en variantes ofensivas. Directamente, no hay un hombre gol. En efecto, ha sido un problema encontrar a un centrodelantero titular para el combinado nacional. Sin embargo, en estas Eliminatorias también se desnudaron deficiencias en la retaguardia. Si bien el equipo contó con tres centrales en Río, los dos más experimentados no brindaron la seguridad necesaria para sostener la estantería.

Paulo Díaz y Guillermo Maripán, los jugadores con más presencias por la Roja de la actual nómina (superando los 50 partidos) y los de más edad (ambos con 31 años, junto a Vigouroux), fueron de los puntos bajos de la noche del jueves. Se reitera la idea de que estos futbolistas no trasladan su buen pasar en sus clubes (River y Torino, respectivamente) en la Selección. Cabe hacer la salvedad de que el planteo de Córdova hizo que Díaz fuese el líbero y no central izquierdo, como juega en Argentina, y que Maripán, más lento que su colega, no se ubicara por el centro.

Maripán coqueteó con la tarjeta roja, luego de la apresurada determinación del árbitro venezolano Alexis Herrera. Finalmente, le borraron la expulsión, aunque quedó condicionado con una amarilla. Además de tener nueve posesiones perdidas, el dato que lo retrata es que perdió los tres duelos aéreos que tuvo (datos de Sofascore). Por abajo, ganó dos de tres. Díaz no tuvo mejores números: ganó uno de seis duelos aéreos y dos de seis en el campo.

Alexander Aravena tampoco aprobó. El hecho de tener que hacer la banda (izquierda) y ayudar en la marca como un lateral bis perjudica su aporte en ofensiva. El próximo martes, ante Uruguay, habrá una nueva oportunidad para mostrarse. Ya sea para ratificar o enmendar lo realizado.

Lee también:

Más sobre:EliminatoriasLT SábadoLa RojaSelección chilenaNicolás CórdovaBrasil vs ChileGuillermo MaripánPaulo DíazLawrence VigourouxLucas CepedaEliminatorias 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares

Zoom a las 208 propuestas de seguridad de las cartas presidenciales

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

La sigilosa jugada del oficialismo y la DC para impedir la tercera candidatura senatorial de Rincón

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

3.
Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

Aumenta actividad sísmica en el complejo volcánico Laguna del Maule: se registraron casi 5 mil sismos en un solo día

4.
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

5.
Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Cambio de hora: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj este fin de semana?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Romería al Cementerio General: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo 7 de septiembre

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares
Chile

Reciclaje de plásticos en Chile crece 19% en dos años, pero disminuye en hogares

Zoom a las 208 propuestas de seguridad de las cartas presidenciales

Felipe Harboe: “Hoy, en el escenario actual de la política, Evelyn Matthei es lo más razonable”

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security
Negocios

Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial
El Deportivo

Los Cóndores visitan a Uruguay mirando de reojo la otra ventana para meterse en el Mundial

Lo que dejó el primer test de la Roja ‘Operación 2030’: quiénes aprobaron y los que dejaron dudas

El día que nació la leyenda: cómo se gestó la llegada de Marcelo Bielsa a Chile

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico
Mundo

De incautaciones a ataques: cómo giró la estrategia de EE.UU. contra el narcotráfico

La apuesta de Milei por las legislativas en Buenos Aires

Xi, Putin y Modi: El Dragón, el Oso y el Elefante sacan sus garras

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue