Uno a uno de la Roja: las ganas de Lucas Cepeda y las fallas defensivas marcan una triste noche en Río

Lucas Cepeda fue uno de los valores destacados de la Roja.

L. Vigouroux: no le pesó la responsabilidad en su estreno absoluto con la camiseta de la Selección. A los 2′, tuvo un tapadón a un cabezazo de Gabriel Magalhães. Estuvo cerca de evitar el 1-0 de Brasil y cada vez que se le requirió mostró mucha seguridad.

P. Díaz: jugó al límite casi siempre, combinó aciertos con errores. De hecho, en la jugada del 2-0 queda en el camino rápidamente. Un deficiente cambio de frente terminó en el 3-0 brasileño. Otra vez muy al debe.

G. Maripán: Se ganó la roja al final del primer tiempo, pero el VAR lo evitó. Lento en la marca. En el segundo tanto no llegó a anticipar a Paquetá.

I. Román: otro debutante en un escenario muy complejo. Se vio con personalidad y tuvo buenos momentos, pero también falló por inexperiencia, como en la jugada del 1-0, donde fue superado.

F. Hormazábal: tuvo un duelo con Martinelli, mostró mucho ímpetu en la marca e intentó subir cuando la ocasión lo requirió.

V. Pizarro: tuvo poco el balón en el medio y se mostró impreciso en algunas jugadas. Con su buena pegada provocó peligro, pero se vio superado en varias ocasiones.

F. Loyola: jugó en su puesto y se notó. Fue el mejor en el mediocampo; recibió un alevoso pisotón de Casemiro, que increíblemente solo fue sancionado con amarilla.

G. Suazo: tuvo un duelo con Estevao y sufrió bastante. Tuvo muchos problemas en la marca, perdiendo varias pelotas. Su proyección ofensiva fue escasa.

L. Cepeda: siempre intentó encarar en cada jugada, pero se vio muy limitado por la superioridad brasileña.

B. Brereton: jugó por el centro del ataque y tuvo que luchar en solitario. Tampoco supo aprovechar los espacios cuando los tuvo. Opaco regreso a la Roja.

A. Aravena: tuvo que replegarse y colaborar constantemente en el retroceso. Ofensivamente mostró muy poco.

G. Tapia: ingresó por Brereton para explotar su velocidad, pero estuvo muy lejos de desequilibrar.

L. Assadi: entró cuando el partido estaba sentenciado. Mostró algunos chispazos, pero poco pudo hacer.

R. Echeverría: luego del 3-0 saltó a la cancha para intentar recuperar el balón en la mitad y evitar una goleada mayor.

M. Gutiérrez: desbordó en el poco tiempo que estuvo, pese a que ya la historia estaba sentenciada.