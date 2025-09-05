Arquero campeón del mundo con Brasil se rinde ante Lawrence Vigouroux por su actuación en la Roja.

Pese a la caída de la Roja ante Brasil, Lawrence Vigouroux suma elogios. El guardameta de 31 años debutó en la Selección y respondió en algunos momentos. Tuvo una atajada notable y ninguna responsabilidad en las anotaciones del Scratch.

Sin ir más lejos, suma elogios desde la canarinha. “Es muy bueno. Lo encontré muy tranquilo y vi que juega en Inglaterra. Es bueno con los pies, no comprometió nada, no tuvo ninguna culpa en los goles”, señaló Cláudio Taffarel al diario AS. El histórico exarquero fue campeón del Mundial de 1994 con Brasil. También ganó dos Copa América y una cita planetaria juvenil.

Cláudio Taffarel, arquero multicampeón con Brasil.

El ex Parma y Atlético Mineiro profundizó en la actuación del británico-chileno. “Creo que fue una buena actuación jugando aquí en Maracaná, en esta situación. Vi a todo Chile así. Un equipo joven, que creo que de aquí en adelante va a dar muchas alegrías”, comentó.

Por otro lado, Taffael sorprendió con un análisis positivo sobre la nueva camada de futbolistas nacionales. “Volverá a rescatar aquel gran fútbol que siempre tuvieron en todos los periodos y en algunos no muy distantes. Chile siempre fue una potencia muy grande en el fútbol y espero que vuelva”, dijo.

Elogios de Bravo

En la primera intervención de Vigouroux, Claudio Bravo reaccionó a través de sus redes sociales. “Sensacional la atajada de Vigouroux. Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje”, escribió el bicampeón de América en su cuenta de X.

Sensacional la atajada de Vigouroux

Bien posicionado, rápido en la acción, ágil y potente en el despeje 🤝

👏🏻🙌🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) September 5, 2025

Luego del partido, Nicolás Córdova también valoró el debut del arquero. “Debemos trabajar mucho para equiparar como lo hicimos hace algunos años. Hay mucho trabajo por hacer. Estoy contento por los chicos que debutaron. Son jugadores que hay que proyectar”, dijo.