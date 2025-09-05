SUSCRÍBETE
En Perú sacan la voz frente al fallo de la Conmebol que favoreció a la U: “Independiente abandona por la puerta falsa”

La prensa peruana se refirió a la resolución del ente rector del fútbol sudamericano tras la tragedia de Avellaneda. Universidad de Chile tendrá como rival a Alianza Lima en los cuartos de final de la Sudamericana.

Julián ConchaPor 
Julián Concha

El fallo de la Conmebol, que determinó la descalificación de Independiente y el paso de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque con castigos ejemplares para ambos, no deja indiferente a nadie. Las reacciones provienen de diferentes partes del continente.

La U se enfrentará ante Alianza Lima en la ronda de los ocho mejores del certamen, en una (en ese entonces posible) resolución que ya había sido cuestionada por el cuadro blanquiazul. “Si se le dan los puntos a la U, quedaría un precedente terrible”, señaló Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor del club. En tanto, el técnico Néstor Gorosito aseguró que “la resolución tiene que ser ejemplar”.

En ese sentido, en Perú no tardaron en pronunciarse tras el fallo de la entidad que rige el fútbol sudamericana. La prensa incaica reaccionó por la determinación: “Copa Sudamericana 2025: Independiente descalificado y U. de Chile pasa a cuartos de final”, tituló, por ejemplo, El Comercio.

“Se acabó. Este jueves 04 de septiembre, la CONMEBOL emitió su fallo en el duelo suspendido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile (…) El máximo ente del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente de la presente edición de la Copa Sudamericana 2025”, escribió el citado medio.

Las reacciones desde Perú

La República, en tanto, detalló los descargos tanto de la U como de Independiente: “El organismo analizó los descargos de ambos clubes. La U alegó que, al ser visitante, no debía cargar con la misma responsabilidad que el local, mientras que Independiente acusó a la hinchada rival de provocar los disturbios que derivaron en la suspensión del partido. Finalmente, se validó el 1-1 que se jugaba en el minuto cuatro del segundo tiempo, resultado que, sumado al 1-0 de la ida, le dio el pase a los chilenos”, señaló.

Además, Andina tituló: “Independiente descalificado: Alianza Lima jugará cuartos de final con la U. de Chile”.

Club argentino abandona la Copa Sudamericana 2025 por la puerta falsa, tras hechos de violencia en Buenos Aires”, complementó el medio.

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Arturo Vidal enfrenta querella por estafa en fallido proyecto de documental

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

