En Perú sacan la voz frente al fallo de la Conmebol que favoreció a la U: “Independiente abandona por la puerta falsa”

El fallo de la Conmebol, que determinó la descalificación de Independiente y el paso de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque con castigos ejemplares para ambos, no deja indiferente a nadie. Las reacciones provienen de diferentes partes del continente.

La U se enfrentará ante Alianza Lima en la ronda de los ocho mejores del certamen, en una (en ese entonces posible) resolución que ya había sido cuestionada por el cuadro blanquiazul. “Si se le dan los puntos a la U, quedaría un precedente terrible”, señaló Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor del club. En tanto, el técnico Néstor Gorosito aseguró que “la resolución tiene que ser ejemplar”.

En ese sentido, en Perú no tardaron en pronunciarse tras el fallo de la entidad que rige el fútbol sudamericana. La prensa incaica reaccionó por la determinación: “Copa Sudamericana 2025: Independiente descalificado y U. de Chile pasa a cuartos de final”, tituló, por ejemplo, El Comercio.

“Se acabó. Este jueves 04 de septiembre, la CONMEBOL emitió su fallo en el duelo suspendido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile (…) El máximo ente del fútbol sudamericano decidió descalificar a Independiente de la presente edición de la Copa Sudamericana 2025”, escribió el citado medio.

Las reacciones desde Perú

La República, en tanto, detalló los descargos tanto de la U como de Independiente: “El organismo analizó los descargos de ambos clubes. La U alegó que, al ser visitante, no debía cargar con la misma responsabilidad que el local, mientras que Independiente acusó a la hinchada rival de provocar los disturbios que derivaron en la suspensión del partido. Finalmente, se validó el 1-1 que se jugaba en el minuto cuatro del segundo tiempo, resultado que, sumado al 1-0 de la ida, le dio el pase a los chilenos”, señaló.

Además, Andina tituló: “Independiente descalificado: Alianza Lima jugará cuartos de final con la U. de Chile”.

“Club argentino abandona la Copa Sudamericana 2025 por la puerta falsa, tras hechos de violencia en Buenos Aires”, complementó el medio.