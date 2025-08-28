Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda debían determinar en cancha su avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los graves incidentes que se registraron en argentina obligaron a la Conmebol a cancelar el encuentro.

Ahora, el organismo sudamericano se encuentra realizando las indagaciones para determinar los castigos y el ganador de la llave que debe enfrentar a Alianza Lima.

Claro que Néstor Gorosito, técnico del club peruano, espera avanzar de forma directa a las semifinales. “Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido”, señaló de entrada el Pipo en diálogo con ESPN.

Además agregó: “Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”.

Luego entregó su punto de vista sobre la decisión que podría tomar la Conmebol. “Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo (cuando era DT de Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”, planteó.

Espera la clasificación directa

Más adelante fue consultado por una hipotética clasificación directa a las semifinales de Alianza Lima en la Copa Sudamericana si es que Conmebol determina sacar de la competencia tanto a la U como a Independiente.

“Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”, planteó.

“Lo que mostró la tele es lo que uno puede decir que pasó. No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco. Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión menor educación”, complementó Néstor Gorosito.

Por último, en el caso de que la Conmebol elija como ganador de la serie a la U o a Independiente, comentó las cualidades de cada escuadra.

“La U de Chile es un equipo mucho más de jugadores dinámicos, chicos y rápidos, con movimiento. Independiente venía muy bien, le agarró un bajoncito pero tiene mejores individualidades. Son dos equipos diferentes en dos países distintos para afrontar el partido. Son dos clases distintas y dos distintas personalidades”, dijo sobre los potenciales rivales.