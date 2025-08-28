SUSCRÍBETE
El Deportivo

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

El conjunto albirrojo debía reducir su carga salarial para poder registrar al chileno.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Gabriel Suazo sumó buenas apariciones durante la pretemporada del Sevilla.

El Sevilla consiguió inscribir este jueves a Gabriel Suazo después de que el chileno fuera anunciado como refuerzo de la escuadra a mediados de julio.

El gran problema que se le había presentado al club andaluz para hacerlo era reducir el límite salarial que establece la organización del torneo, por lo que no podía registrar a sus nuevas incorporaciones hasta vender o mandar a préstamo a otros futbolistas.

Claro que, según consigna Estadio Deportivo, la fórmula ha sido otra. El defensor brasileño Marcao acabó aceptando una propuesta del club para reducir su sueldo a cambio de una extensión de contrato hasta 2028.

Esta situación fue aprobada por La Liga, por lo que el seleccionado nacional ya aparece dentro de la plantilla oficial de los albirrojos.

Por lo anterior, Gabriel Suazo ya tiene la posibilidad de debutar en la liga española con su nuevo club en el duelo de este sábado 30 de agosto, en la visita contra Girona, programado para las 13.30 horas de Chile.

Cabe mencionar que el conjunto sevillano necesita con urgencia una victoria, pues en lo que va de campeonato solo ha registrado derrotas. Primero cayó contra Athletic Club por 3-2 y luego perdió contra Getafe por 1-2, números que tienen a la escuadra ubicada en la 17° ubicación de la tabla sin puntos y con una diferencia de goles de -2.

Impecable pretemporada

El único representante nacional en la primera categoría del balompié hispano tuvo un buen desempeño en la pretemporada bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

El primer duelo que enfrentó con la nueva camiseta fue contra el Sunderland en un amistoso. El chileno jugó 45 minutos y aportó una asistencia en el empate 1-1 entre el conjunto andaluz y los ingleses.

También fue parte del duelo en el que se enfrentó contra el Toulouse, su exclub. En dicho encuentro, Suazo fue titular y estuvo presente en la cancha hasta el minuto 75, tiempo suficiente para llevarse los halagos de la prensa española.

El primer fichaje de Antonio Cordón en el Sevilla ha caído de pie en el equipo. Gabriel Suazo ha transmitido sensaciones muy positivas en sus dos primeros partidos como blanquirrojo, en los que ha repartido dos asistencias”, señaló Marca.

Además, lo postularon como un eventual capitán del equipo. “El internacional chileno se ha adueñado rápidamente del lateral izquierdo gracias a su oficio y su seguridad. Por sus características parece destinado a convertirse en uno de los líderes de la plantilla”.

Así mismo, ABC Sevilla sentenció que “Gaby Suazo huele a ‘fichajazo’”. Más adelante añadieron que “el chileno ha entrado como un cohete en el club: rendimiento inmediato elevando la media, liderazgo y dos asistencias en sus dos primeros partidos con el Sevilla FC”.

“No cabe duda de que el Sevilla ha ganado un jugador de quilates para el equipo, amén de su condición natural de líder carismático, algo de lo que viene adoleciendo el vestuario desde hace tiempo”, complementaron.

Más sobre:FútbolGabriel SuazoSevillaLiga españolaLaLiga

COMENTARIOS

